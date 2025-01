¿Will Smith actuará en la próxima película de Matrix?

Los rumores de la participación de Will Smith en la próxima película de Matrix surgieron a base de que el actor publicó un mensaje en su cuenta oficial de Instagram el pasado lunes 6 de enero.

El video únicamente contiene un texto, el artista hizo referencia a su decisión de rechazar el papel de Neo en la icónica película de ciencia ficción de 1999 dirigida por Lana y Lilly Wachowski.

La publicación, contaba con un estilo de Matrix, el cual decía: “En 1997, las Wachowski ofrecieron a Will Smith el papel de Neo en The Matrix. Smith lo rechazó, eligiendo Wild Wild West, creyendo que era una mejor opción en ese momento. Pero la pregunta sigue siendo: ¿Cómo habría sido The Matrix con Will Smith como Neo? Despierta, Will… The Matrix te tiene…”.

Debido a esto, sus seguidores comenzaron a hacer especulaciones, quienes creyeron que Will Smith podría ser parte del elenco en esta nueva película.

Sin embargo, este martes 7 de enero, el medio The Hollywood Reporter informó que una fuente cercana al actor les confirmó que él no participará en la próxima entrega de Matrix, dirigida por Drew Goddard y producida por Warner Bros.

A cambio, la revista reveló que la publicación del actor se debía a que está preparando nueva música para sus fans.