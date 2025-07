¿Werevertumorro y el Escorpión Dorado estafaron a Tania Rincón con 1 mdp?

Álex Montiel, conocido como el Escorpión Dorado, enfrenta uno de los momentos más complicados de su carrera, marcado por polémicas, conflictos y audios filtrados.

A esto se suma un nuevo escándalo que involucra a su hermano Gabriel Montiel (Werevertumorro) y un presunto fraude de un millón de pesos contra la conductora Tania Rincón. Los hermanos forman parte de la Kings League Américas, versión regional del torneo de futbol 7 creado por Gerard Piqué, donde participan celebridades y creadores de contenido.

Aunque el proyecto ha sido exitoso y popular entre el público, recientes señalamientos apuntan a que no todo ha sido positivo, y los problemas personales y legales podrían afectar seriamente su reputación y sus negocios.

En noviembre de 2024, Álex y Gabriel Montiel invitaron a Tania Rincón a integrarse a la Queens League, versión femenina de la Kings League Américas, dirigida en México por Marc Crosas y Miguel Layún. Los hermanos son presidentes de Peluche Caligari, uno de los equipos más populares. Tras su ingreso, el equipo de Tania se coronó campeón de la temporada.

Sin embargo, en enero de 2025, la conductora anunció su salida, alegando compromisos laborales. Aunque su retiro fue sorpresivo, versiones no oficiales señalan que podría estar relacionado con un presunto fraude de un millón de pesos. El caso ha generado polémica y pone en entredicho el ambiente dentro del exitoso torneo de fútbol que mezcla deporte y entretenimiento.

De acuerdo con palabras de la reportera Inés Moreno, en su canal de YouTube, problemas financieros tendrían al trío en disputa: “esta persona que me cuenta, formaba parte de este grupo de chicas, y pues parece que Tania Rincón invirtió casi un millón de pesos en esto, al ser presidenta”.

“Hay que invertirle para buscar patrocinios, comprar camisetas, pagar a todo mundo y luego se recogen las ganancias mismas que nunca vio Tania Rincón. No le pagaron bien y ella se quedó callada, se resignó para seguir trabajando con el equipo de las chicas y no quedarles mal, a pesar de que pues no le habían pagado y estaba muy molesta con los hermanos Montiel”, agregó la periodista.