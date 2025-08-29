Wendolee conmueve hasta las lágrimas a Pati Chapoy en Ventaneando; ¿Qué ocurrió? | Video

La entrevista se llevó a cabo el pasado lunes 25 de agosto y marcó el regreso de Wendolee Ayala a TV Azteca, la televisora donde se dio a conocer hace más de 20 años como participante de La Academia. Durante su visita a ‘Ventaneando’ para hablar de su nuevo proyecto, la cantante, actriz y activista sorprendió a Pati Chapoy con un emotivo recuerdo de Daniel Bisogno, lo que provocó un instante de emoción frente a cámaras.

“Tenía un poco de miedo de venir porque se me iba a hacer un nudo en el corazón por quien nos falta, pero de verdad vengo muy animada”, dijo Wendolee al hablar de Bisogno.

Sus palabras hicieron que Chapoy se mostrara al borde de las lágrimas y, entre la emoción, confesara frente a todos que quería mucho a Wendolee. A pesar del momento conmovedor, permitió que la invitada continuara con su presentación sin interrupciones, mostrando la profunda relación y cariño que aún se siente por Bisogno en el programa.

Quién es Wendolee, la exacadémica que conmovió a ‘Ventaneando’

Originaria de Torreón, Coahuila, Wendolee Ayala (14 de enero de 1982) se dio a conocer en 2002 como parte de la primera generación de “La academia”. Desde entonces ha desarrollado una carrera como cantante, actriz y activista, con discos como Quiero ser tu amante (2011), Wendolee (2012) y Del otro lado (2020), además de participaciones en cine y televisión.

Actualmente reside en Estados Unidos, donde impulsa el amor propio y la aceptación corporal como fundadora de Gordibuena Fit Club. Recientemente regresó a los escenarios con su espectáculo Noche de mujeres cabro…, un show interactivo que celebra a la mujer y fusiona música en vivo con karaoke.