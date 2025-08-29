Espectáculos Películas La Casa de los Famosos México Famosos Taylor Swift

Ventaneando

Wendolee conmueve hasta las lágrimas a Pati Chapoy en Ventaneando; ¿Qué ocurrió? | Video

La exacadémica provocó un emotivo momento al hablar de la pérdida del querido conductor del programa

Wendolee conmueve hasta las lágrimas a Pati Chapoy en Ventaneando; ¿Qué ocurrió? | Video

Wendolee conmueve hasta las lágrimas a Pati Chapoy en Ventaneando; ¿Qué ocurrió? | Video

EL SIGLO

La entrevista se llevó a cabo el pasado lunes 25 de agosto y marcó el regreso de Wendolee Ayala a TV Azteca, la televisora donde se dio a conocer hace más de 20 años como participante de La Academia. Durante su visita a ‘Ventaneando’ para hablar de su nuevo proyecto, la cantante, actriz y activista sorprendió a Pati Chapoy con un emotivo recuerdo de Daniel Bisogno, lo que provocó un instante de emoción frente a cámaras.

“Tenía un poco de miedo de venir porque se me iba a hacer un nudo en el corazón por quien nos falta, pero de verdad vengo muy animada”, dijo Wendolee al hablar de Bisogno.

Sus palabras hicieron que Chapoy se mostrara al borde de las lágrimas y, entre la emoción, confesara frente a todos que quería mucho a Wendolee. A pesar del momento conmovedor, permitió que la invitada continuara con su presentación sin interrupciones, mostrando la profunda relación y cariño que aún se siente por Bisogno en el programa.

Quién es Wendolee, la exacadémica que conmovió a ‘Ventaneando’


Originaria de Torreón, Coahuila, Wendolee Ayala (14 de enero de 1982) se dio a conocer en 2002 como parte de la primera generación de “La academia”. Desde entonces ha desarrollado una carrera como cantante, actriz y activista, con discos como Quiero ser tu amante (2011), Wendolee (2012) y Del otro lado (2020), además de participaciones en cine y televisión.


Actualmente reside en Estados Unidos, donde impulsa el amor propio y la aceptación corporal como fundadora de Gordibuena Fit Club. Recientemente regresó a los escenarios con su espectáculo Noche de mujeres cabro…, un show interactivo que celebra a la mujer y fusiona música en vivo con karaoke.



               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Espectáculos

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Pati Chapoy Ventaneando

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Espectáculos
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Wendolee conmueve hasta las lágrimas a Pati Chapoy en Ventaneando; ¿Qué ocurrió? | Video


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2410180

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx