Waze dejará de funcionar en estos celulares, ¿a partir de cuándo?

La app de tráfico y rutas más usada en México dejará fuera a millones de usuarios con celulares antiguos, marcando un cambio importante para quienes dependen de su servicio. Según anunció la compañía, la nueva actualización exigirá Android 10 como requisito mínimo, dejando sin soporte a modelos que todavía utilizan Android 8.0 o 9.0.

Fin del soporte para sistemas antiguos

Hasta ahora, Waze funcionaba sin problemas en dispositivos con Android 8.0 y versiones posteriores. Sin embargo, en la versión 5.9.90, que pronto llegará de forma estable, se eliminará la compatibilidad con Android 9.0. Esto significa que esos celulares ya no recibirán nuevas funciones ni mejoras de seguridad.

Los usuarios podrán seguir utilizando la aplicación en su estado actual, pero con el tiempo se enfrentarán a limitaciones como fallas en ciertas herramientas y la pérdida de innovaciones recientes, entre ellas el reporte de incidentes con comandos de voz basados en inteligencia artificial.

¿Quiénes serán los más afectados?

Este cambio golpeará especialmente a quienes usan celulares de gama media o baja fabricados hace más de cinco años, tabletas viejas adaptadas como GPS y sistemas de infoentretenimiento en autos con versiones antiguas de Android.

Aunque la navegación básica y las alertas de tráfico seguirán funcionando por un tiempo, la experiencia se verá limitada conforme la aplicación avance en funciones exclusivas para Android 10 o superior.

Los usuarios perderán funciones nuevas si no actualizan su dispositivo/ Especial

Qué hacer si tu equipo no es compatible

Para quienes no puedan actualizar su sistema operativo, la recomendación es migrar a alternativas como Google Maps, que mantiene soporte desde Android 8.0. Si bien no ofrece la misma dinámica de comunidad que caracteriza a Waze, sí garantiza actualizaciones frecuentes y datos de tráfico en tiempo real.

Otra opción es adquirir un nuevo dispositivo que cumpla con los requisitos, asegurando no solo el uso continuo de Waze, sino también la compatibilidad con futuras aplicaciones y funciones que dejarán de estar disponibles para sistemas obsoletos.