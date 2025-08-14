Nacional Visa americana Narcotráfico SCJN Pobreza Claudia Sheinbaum

Waze

Waze dejará de funcionar en estos celulares, ¿a partir de cuándo?

La popular app de navegación dejará sin actualizaciones a millones de usuarios con dispositivos Android antiguos.

Waze dejará de actualizarse en celulares con Android 8 y 9/ Especial

Waze dejará de actualizarse en celulares con Android 8 y 9/ Especial

NEYEN AVILA

La app de tráfico y rutas más usada en México dejará fuera a millones de usuarios con celulares antiguos, marcando un cambio importante para quienes dependen de su servicio. Según anunció la compañía, la nueva actualización exigirá Android 10 como requisito mínimo, dejando sin soporte a modelos que todavía utilizan Android 8.0 o 9.0.

Fin del soporte para sistemas antiguos

Hasta ahora, Waze funcionaba sin problemas en dispositivos con Android 8.0 y versiones posteriores. Sin embargo, en la versión 5.9.90, que pronto llegará de forma estable, se eliminará la compatibilidad con Android 9.0. Esto significa que esos celulares ya no recibirán nuevas funciones ni mejoras de seguridad.

Los usuarios podrán seguir utilizando la aplicación en su estado actual, pero con el tiempo se enfrentarán a limitaciones como fallas en ciertas herramientas y la pérdida de innovaciones recientes, entre ellas el reporte de incidentes con comandos de voz basados en inteligencia artificial.

Ver también:https://www.elsiglodetorreon.com.mx/siglotv/video/hackers-chinos-habrian-atacado-los-celulares-de-donald-trump-y-jd-vance.html


¿Quiénes serán los más afectados?


Este cambio golpeará especialmente a quienes usan celulares de gama media o baja fabricados hace más de cinco años, tabletas viejas adaptadas como GPS y sistemas de infoentretenimiento en autos con versiones antiguas de Android.


Aunque la navegación básica y las alertas de tráfico seguirán funcionando por un tiempo, la experiencia se verá limitada conforme la aplicación avance en funciones exclusivas para Android 10 o superior.


Los usuarios perderán funciones nuevas si no actualizan su dispositivo/ Especial
Los usuarios perderán funciones nuevas si no actualizan su dispositivo/ Especial


Qué hacer si tu equipo no es compatible


Para quienes no puedan actualizar su sistema operativo, la recomendación es migrar a alternativas como Google Maps, que mantiene soporte desde Android 8.0. Si bien no ofrece la misma dinámica de comunidad que caracteriza a Waze, sí garantiza actualizaciones frecuentes y datos de tráfico en tiempo real.


Ver también:https://www.elsiglodetorreon.com.mx/siglotv/video/proponen-prohibir-telefonos-celulares-en-casillas-de-votacion.html


Otra opción es adquirir un nuevo dispositivo que cumpla con los requisitos, asegurando no solo el uso continuo de Waze, sino también la compatibilidad con futuras aplicaciones y funciones que dejarán de estar disponibles para sistemas obsoletos.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Nacional

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Waze celulares aplicación

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Nacional
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Waze dejará de actualizarse en celulares con Android 8 y 9/ Especial


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406456

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx