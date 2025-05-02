'Walo' de la Banda MS conmueve al cantar con joven

Un gesto de Oswaldo "Walo" Silva ha enternecido a la comunidad. El vocalista de la Banda MS caminaba por las calles del centro de Mazatlán cuando, frente a la Basílica de la Inmaculada Concepción, vio a una joven de escasos recursos cantando temas del grupo para reunir dinero.

El cantante se acercó a ella y juntos interpretaron canciones como Mi mayor anhelo.

La gente que se encontraba en el lugar se acercó de inmediato para acompañarlos y corear con ellos.

La joven recibió el apoyo tanto de "Walo" como de los presentes, quienes quedaron conmovidos por el emotivo momento.

El video que le ha dado la vuelta a las redes ha generado cientos de comentarios positivos de la gente.

Alan Ramírez y tres de sus compañeros de la MS visitaron Torreón días atrás y hablaron en exclusiva con esta casa editora

Y es que la Banda MS se presentará en la explanada de la Feria de Torreón con su nuevo espectáculo.

"Estamos listos para cantarles el 17 de mayo en la Feria de Torreón", dijo Alan Ramírez en entrevista con El Siglo.

También compartió qué es lo primero que le viene a la mente al escuchar "Comarca Lagunera": "Tengo amistades muy fuertes aquí, y lo primero que pienso cuando escucho ese nombre...es en una discada, unas gorditas y, sobre todo, en su gente".

Reconoció también el cantante que Mazatlán, el lugar de origen de ellos, es, "la playa de los laguneros".

"Mucha gente de la Comarca va a disfrutar de nuestras playas, que son sus playas. Tenemos para compartir el mar, la música, los mariscos", informó. Ramírez contó que ahora que vuelvan, el 17 de mayo, vendrán con todo gracias a su nueva gira, Edición limitada.

"Se deriva de nuestro nuevo disco, Edición limitada, que incluye de igual manera una canción homónima de la autoría de nuestro compañero David Castro y cantada por él".