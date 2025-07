Wall Street abre mixto después de que se aprobara el plan fiscal de Trump en el Senado

Wall Street abrió este martes en terreno mixto, después de que el Senado de EE.UU. aprobara la jornada anterior el polémico plan fiscal y presupuestario del presidente Donald Trump, que ahora volverá a la Cámara de Representantes para su revisión y voto final.

Diez minutos después del toque de campana, el Nasdaq subía un 0,18 %, hasta situarse en los 20.240 enteros; mientras el Dow Jones bajaba un 0,23 %, hasta los 44.390 puntos y el S&P 500 retrocedía un ligero 0,04 %, hasta las 6.195 unidades.

En cuanto a la guerra comercial, Trump ha asegurado en los últimos días que no extenderá la fecha límite si no hay acuerdos y que incluso puede elevar las barreras a los países que no actúen de buena fe en las negociaciones.

La Casa Blanca estableció originalmente el 9 de julio como fecha límite para alcanzar pactos tras anunciar una moratoria de 90 días para sus mal llamados "aranceles recíprocos".

Por otro lado, los empleadores estadounidenses eliminaron 33.000 empleados el mes pasado, según un nuevo informe de la consultora ADP, lo que refleja la débil salud del mercado laboral estadounidense que no alcanza las expectativas de los analistas.

En el plano corporativo, las ventas de Tesla cayeron un 13 % en el segundo trimestre del año, con la entrega de 384.122 vehículos y una producción de 410.244 automóviles, informó este miércoles el fabricante de autos eléctricos.

Las cifras de ventas de abril a junio fueron inferiores a lo previsto por los analistas, aunque la producción de vehículos superó las expectativas.

La jornada anterior Trump sugirió que el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) debería investigar los subsidios gubernamentales concedidos a las empresas de su director ejecutivo Elon Musk, en el último capítulo de las repetidas disputas entre ambos.

A la hora de la apertura, las acciones de Tesla subían un 2,91 % en la bolsa.

Entre las 30 cotizadas del Dow Jones, destacaban las caídas de Travelers (-2,35 %), Salesforce (-2,01 %) y UnitedHealth (-1,81 %), frente a las ganancias de Apple (1,61 %); Nike (1,4 %) y Merck (1,05 %).

En el mercado de materias primas, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió con una subida del 1,04 %, hasta 66,13 dólares el barril.