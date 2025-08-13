Finanzas Wall Street Precio del dólar hoy Dólar Tipo de cambio Pemex

Wall Street

Wall Street abre en verde, al calor de los positivos datos de inflación de ayer

Wall Street abre en verde, al calor de los positivos datos de inflación de ayer

Wall Street abre en verde, al calor de los positivos datos de inflación de ayer

EFE

Wall Street abrió este miércoles con sus principales índices en verde impulsados por los datos de inflación, dados a conocer en la víspera, que resultaron mejor de lo esperado y que abren la puerta a una rebaja de los tipos de interés.

Media hora después del toque de campana en la bolsa neoyorquina, el principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 0,83 %, hasta los 44.825 puntos; el S&P 500 avanzaba un 0,40 %, hasta los 6.471 enteros, y el tecnológico Nasdaq ascendía un 0,34 %, hasta las 21.754 unidades.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) de Estados Unidos se mantuvo en un 2,7 % interanual en julio, al mismo nivel que el dato de junio, informó ayer el Buró de Estadísticas Laborales (BLS). Los analistas habían vaticinado una décima más de inflación, por lo que el dato fue muy bien acogido y motivó que el presidente Donald Trump, una vez más, reclamara una rebaja inmediata de los tipos de interés.

La negativa del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, a obedecer las órdenes de Trump ha puesto a Powell en el disparadero, y el portal CNBC cree saber hoy que el presidente baraja ya once nombres para suceder a Powell, pero eso no sería antes de mayo, cuando termina su mandato constitucional.

Entre esos nombres cabe citar los de Larry Lindsey, exgobernador de la Fed; Rick Rieder, ejecutivo de BlackRock, y David Zervos, directivo de la banca de inversión Jefferies LLC, entre otros.


Entre los 30 valores del Dow domina claramente el color verde, y encabezan el impulso alcista las acciones de UnitedHealth (3,59 %), Nike (2,96 %) y Merck (2,58 %).


El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajaba esta mañana a 62,64 dólares el barril, tras conocerse el informe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que advierte de que la producción adicional de petróleo que la OPEP y sus aliados pretenden bombear a partir de septiembre corre el riesgo de desequilibrar el mercado, teniendo en cuenta la ralentización en el aumento de la demanda de crudo que prevé para 2025 y 2026.


En su informe mensual sobre el mercado petrolero publicado este miércoles, la AIE revisa muy ligeramente a la baja sus estimaciones sobre el consumo global y las deja en 103,737 millones de barriles diarios de media en 2025, lo que significa 20.000 barriles menos de lo que había calculado en julio.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Finanzas

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Wall Street

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Finanzas
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Wall Street abre en verde, al calor de los positivos datos de inflación de ayer


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406131

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx