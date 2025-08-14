Finanzas Wall Street Regreso a clases Profeco

Wall Street abre en rojo y el Dow Jones baja 0.34 % tras informe de inflación mayorista

Mercados financieros. (ARCHIVO)

EFE

Wall Street abrió este jueves en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajaba un 0,34 % después de que un nuevo informe de inflación mostrara que los costos mayoristas aumentaron más de lo esperado el mes pasado.

Diez minutos después del toque de campana, las pérdidas también alcanzaban a los demás índices: el selectivo S&P 500 retrocedía un 0,27 % y el tecnológico Nasdaq bajaba un 0,16 %.

El índice de precios al productor (IPP) mostró un aumento del 0,9% en julio, mucho mayor de lo esperado.

Los ojos de los inversores también están puestos en el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo que solo quedaban tres o cuatro candidatos para reemplazar al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y afirmó que probablemente presentaría a su candidato "un poco antes de lo previsto".

Por sectores, a primera hora reinaban las pérdidas en las empresas y las más destacadas eran para las empresas de materias primas (1,61 %).


El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subía esta mañana a 63,61 dólares el barril, ante la perspectiva de un encuentro en Alaska mañana entre el presidente ruso, Vladímir Putin, con el mandatario estadounidense, Trump, que pueda zanjar la guerra en Ucrania, con consecuencias en el mercado de energía. 


               
               


               

               
               

               
               
               
