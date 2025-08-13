Vuelve el Tricolor al Estadio Corona

a Selección Mexicana de Futbol volverá a la Comarca Lagunera, luego que se diera a conocer que el combinado nacional de Javier Aguirre se enfrentará ante Uruguay en la cancha del Territorio Santos Modelo.

Según diversos reportes, el cuadro tricolor y 'El Vasco' estarán en La Laguna el próximo 15 de noviembre para medirse ante los charrúas en un duelo de preparación rumbo al Mundial de 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

No sería una sorpresa que la convocatoria para el penúltimo mes del año podamos encontrar el nombre del portero lagunero Carlos Acevedo, quien además de tener un gran nivel actualmente bajo los tres postes de Santos Laguna, podría ser de gran atractivo para atraer a los aficionados locales para este duelo.

Además del encuentro en Torreón, el Tricolor hizo oficial su visita al Estadio Akron de Guadalajara, recinto donde se medirá frente a Ecuador el próximo 14 de octubre; previamente se medirán frente a Colombia en Estados Unidos.

RECHAZAN INVITACIÓN

Dichos comentarios también mencionaron que el cuadro mexicano buscó que el partido fuera ante la campeona del mundo Argentina, liderada por el astro rosarino Lionel Messi, pero recibió una respuesta negativa por parte de dicha federación.

Para el mes de septiembre, Aguirre y sus convocados tienen ya pactados partidos ante Japón y Corea del Sur, ambos a disputarse en suelo estadounidense.

ANTECEDENTES

Esta será la quinta ocasión que el combinado nacional visita Torreón, luego del más reciente duelo que tuvo por la CONCACAF Nations League, donde derrotaron 3-0 a Surinam; anteriormente disputaron encuentros amistosos en el TSM frente a Corea del Norte (2-1, 2010) y ante Brasil (1-2, 2011), así como un duelo de eliminatorias para el Mundial de Brasil 2014 frente a El Salvador, jugado en octubre de 2012.

Precisamente el partido ante los norcoreanos es recordado por aquel amague que hizo Oswaldo Sánchez de meterse al campo desde los palcos, luego de un grave error de Guillermo Ochoa en el tanto de los asiáticos, siendo muy vitoreado por la afición local, pero que provocaría una "enemistad" entre los guardametas mexicanos.

La primera ocasión que estuvieron en la Comarca Lagunera remonta hasta el 23 de abril de 1986, cuando enfrentaron un duelo de preparación para el Mundial de ese año ante la U de Chile.