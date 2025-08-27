Vuelca camioneta sobre la carretera Gómez Palacio Jiménez, mujer y menor resultan con golpes leves

Policiaca accidentes viales Accidentes FALLECIMIENTOS incendios HOMICIDIOS

EL SIGLO DE TORREÓN

La mañana de este miércoles se registró la volcadura de una camioneta a la altura del kilómetro 27 de la carretera a Jiménez, una mujer y una menor resultaron con lesiones leves.

El accidente ocurrió cerca de las 7:30 horas, a la altura del entronque con el ejido 6 de Octubre de la ciudad de Gómez Palacio.

La unidad siniestrada es una camioneta de la marca Jeep, línea Liberty, modelo 2018, con placas de circulación del estado de Durango.

La unidad era conducida por una femenina de nombre Nancy Magaly de 31 años, quién iba acompañado de una menor del sexo femenino de 10 años de edad, ambas con domicilio en el ejido Palomas.

Fuentes de seguridad informaron que la unidad se desplazaba sobre la vialidad mencionada cuando la mujer perdió el control de volante y se salió del camino, para posteriormente volcar.


Algunos automovilistas que circulaban por el lugar y observaron el accidente, de inmediato solicitaron la presencia de las corporaciones de rescate y de seguridad de la ciudad por medio de múltiples reportes al sistema estatal de emergencias 911.


Personal del departamento de Protección Civil y Bomberos arribó al lugar para revisar a las ocupantes de la camioneta, las cuales resultaron sólo con golpes leves y fueron retiradas por sus familiares a su dominio.


Así mismo, verificaron que no existiera algún riesgo por derrame de combustible de la unidad.


El vehículo fue retirado del lugar con la ayuda de una grúa y depositado en un corralón de la ciudad para su resguardo.


El personal de la Guardia Nacional división caminos, se encargó de tomar conocimiento de lo hechos y de elaborar los primeros peritajes al respecto.


Finalmente, el caso fue turnado ante la autoridad competente para continuar con los procedimientos establecidos por la ley.






               
               


               

               
               

               
               
               
