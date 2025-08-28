Policiaca Accidentes viales homicidios Suicidios Incendios Policiaca

Accidentes viales

Vuelca camioneta en la que viajaba esposa de alcalde de Ramos Arizpe

Además, hay 5 personas más lesionadas

Vuelca camioneta en la que viajaba esposa de alcalde de Ramos Arizpe

Vuelca camioneta en la que viajaba esposa de alcalde de Ramos Arizpe

EL SIGLO

Al menos seis personas resultaron lesionadas, entre ellas la esposa de Tomás Gutiérrez, alcalde de Ramos Arizpe, luego de que volcara la camioneta donde viajaban.

De acuerdo con los primeros informes, el accidente se registró en el kilómetro 30 de la carretera a Torreón, en el municipio de Saltillo.

Tras la volcadura, la camioneta quedó a la orilla de la carretera, con el toldo sobre la terracería.

Al lugar se trasladaron paramédicos de Cruz Roja, así como del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU).

Entre los lesionados, se encuentra Teresita Escalante, esposa del alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez; así como Gamaliel, escolta de Escalante.


Los seis lesionados fueron trasladados al Hospital Christus Muguerza, al norte de Saltillo, donde hasta el momento se ignora su estado de salud.


MÁS INFORMACIÓN EN BREVE





               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Policiaca

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Accidentes viales volcadura Ramos Arizpe

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Policiaca
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Vuelca camioneta en la que viajaba esposa de alcalde de Ramos Arizpe


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2409956

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx