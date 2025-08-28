Vuelca camioneta en la que viajaba esposa de alcalde de Ramos Arizpe

Al menos seis personas resultaron lesionadas, entre ellas la esposa de Tomás Gutiérrez, alcalde de Ramos Arizpe, luego de que volcara la camioneta donde viajaban.

De acuerdo con los primeros informes, el accidente se registró en el kilómetro 30 de la carretera a Torreón, en el municipio de Saltillo.

Tras la volcadura, la camioneta quedó a la orilla de la carretera, con el toldo sobre la terracería.

Al lugar se trasladaron paramédicos de Cruz Roja, así como del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU).

Entre los lesionados, se encuentra Teresita Escalante, esposa del alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez; así como Gamaliel, escolta de Escalante.

Los seis lesionados fueron trasladados al Hospital Christus Muguerza, al norte de Saltillo, donde hasta el momento se ignora su estado de salud.

