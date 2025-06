Votan alcaldes de Gómez Palacio y Lerdo

Minutos después de las 11 de la mañana de ayer domingo, Leticia Herrera Ale, presidenta municipal de Gómez Palacio, acudió a votar a la casilla de la sección 0552 de la Escuela de Enfermería "Benito Juárez, S.C.", ubicada en la colonia Las Rosas.

Aseguró que la jornada electoral transcurrió en franca tranquilidad y en paz, gracias a que hubo vigilancia por parte de los órdenes de gobierno.

Hasta dicha hora de la mañana, dijo que le comentaron que la participación ciudadana había sido baja, por lo que llamó a la población a salir a votar "por quien ellos quieran, pero que salgan a ejercer ese derecho de votar en esta jornada electoral como lo estoy haciendo yo".

La presidenta municipal añadió que siempre, en los temas electorales hay guerra sucia, pero que "ya se llegó el día, ya vamos a dejar que la ciudadanía vote libre, tranquila, en paz, y el que gane, adelante, ¿por qué tenemos que estar siempre mortificando, haciendo y tornando para que la gente no salga? Yo les deseo mucho éxito a todos los candidatos y bueno, esperemos que la gente salga a votar y que voten por quien quieran".

Respecto a Raúl Meraz Ramírez, quien se desempeñó como candidato de la coalición PRI-PAN, comentó que hizo una campaña muy buena, de respeto, de altura, con paz y tranquilidad. "A él no se le conocía mucho cuando empezó, pero tiene buena escuela, ha ido superándose cada vez más y bueno, pues les deseo lo mejor a todos", expresó.

Sobre el Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, la alcaldesa comentó que ya está en la ley, por lo que la ciudadanía tenía que salir a votar, como lo hizo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Herrera Ale dijo que ella si participaría en la elección judicial histórica y admitió complejidad en el mecanismo de votación, sobre todo por el número de personas candidatas y de boletas. "Yo creo que la ciudadanía por eso, se ha vuelto un poquito, en este tema, apática", concluyó.

DESTACA JORNADA TRANQUILA

El alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, acudió la mañana de este domingo a emitir su voto en la casilla 712, ubicada en la calle Allende, esquina con avenida Matamoros, mismo lugar donde, horas antes, su esposa y candidata a la alcaldía, Susy Torrecillas, también sufragó.

Fue a las 10:20 horas cuando el edil llegó al sitio acompañado de colaboradores y elementos de seguridad. Tras ejercer su derecho al voto, ofreció una breve entrevista en la que destacó que, hasta ese momento, la jornada electoral se desarrollaba en calma en el municipio.

"La verdad es que los reportes que tenemos indican que se vive una jornada electoral tranquila", expresó. "Como es común, en algunas casillas hubo retrasos por la inasistencia de funcionarios, pero se resolvieron. No se ha reportado ninguna situación relacionada con la seguridad; todas las corporaciones han informado que el ambiente es de paz, y como autoridad, a eso le apostamos: a que la gente pueda decidir libremente", comentó.

El presidente municipal exhortó a la ciudadanía a acudir a votar y decidir con libertad quién será la persona que dirigirá los destinos de Lerdo durante los próximos tres años.

Finalmente, cuestionado sobre el ejercicio consultivo relativo al Poder Judicial, el edil fue enfático en su postura crítica.

"Yo vine a votar por la Presidencia Municipal, como lo establece la ley. El tema del Poder Judicial me parece una farsa. No es una elección real, ni hay representantes en las casillas. Las urnas se las van a llevar y en una semana darán resultados. Es una práctica que tanto criticaron hace décadas, y que ahora los morenistas reproducen. No podemos convalidar un fraude", concluyó.