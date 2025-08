Voraz incendio consume dos habitaciones en vivienda de la colonia Luis Echeverría

Durante la madrugada de este viernes, se registró un incendio de considerables proporciones en el interior de un domicilio ubicado en el sector Leandro Valle de la colonia Luis Echeverría, en la ciudad de Torreón, lo que provocó la rápida movilización de los cuerpos de emergencia.

El reporte del siniestro fue recibido a las 2:40 horas, movilizando a personal del Heroico Cuerpo de Bomberos hasta el inmueble situado en la calle Joaquín Martínez, número 800. Al arribar al sitio, los elementos de la unidad central Colón confirmaron que el fuego ya se había propagado intensamente en al menos dos habitaciones de la vivienda, generando una densa columna de humo y altas temperaturas que ponían en riesgo no solo la estructura, sino también las viviendas colindantes.

Ante la emergencia, los bomberos procedieron a la inmediata intervención para sofocar las llamas, utilizando una línea de manguera de una y media pulgada, abastecida directamente por el sistema de agua de la unidad de ataque rápido. Luego de varios minutos de labores ininterrumpidas, finalmente lograron contener y extinguir el fuego en su totalidad, evitando que el siniestro alcanzara otras áreas de la casa o que se extendiera a construcciones aledañas.

El fuego consumió por completo el mobiliario y diversos objetos personales en el área de la sala y el comedor, donde se encontraba el foco más intenso del incendio. Hasta el momento se desconoce el origen exacto del siniestro, así como el valor total de las pérdidas materiales, las cuales se presumen cuantiosas debido al grado de afectación observado.

Cabe destacar que no se encontraron personas lesionadas ni intoxicadas en el lugar, por lo que la situación fue considerada como controlada y fuera de peligro. Sin embargo, al momento del arribo de los equipos de auxilio, no se localizó al propietario o responsable legal del domicilio, por lo que no fue posible obtener información directa sobre los hechos.

De igual forma, se informó que no fue necesaria la solicitud de apoyo adicional, dado que la intervención de los elementos de la estación central fue suficiente para mitigar la emergencia. La Dirección de Protección Civil y el departamento de Bomberos se encargarán de realizar las diligencias correspondientes para determinar con precisión las causas que originaron el incendio, así como deslindar responsabilidades si fuera el caso.