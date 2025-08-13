Espectáculos La Casa de los Famosos México Taylor Swift Cazzu Natanael Cano Famosos

Johnny Deep

¿Volverá nuestro capitán favorito a “Piratas del Caribe”? Esto es lo que se sabe

El productor de Piratas del Caribe reveló que Johnny Depp podría volver como Jack Sparrow

¿Volverá nuestro capitán favorito a “Piratas del Caribe”? Esto es lo que se sabe

¿Volverá nuestro capitán favorito a “Piratas del Caribe”? Esto es lo que se sabe

LUCERO ESQUIVEL

El capitán Jack Sparrow podría volver a navelar en los mares después de años de polémica y distanciamiento con Disney, donde Johnny Depp estaría en conversaciones para regresar a la saga Piratas del Caribe. 

El productor Jerry Bruckheimer confirmó que ha tenido acercamientos con el actor para que participe en la sexta entrega, lo que reaviva la esperanza de los fanáticos de ver nuevamente al icónico pirata en acción.

No acaban las polémicas para Johnny Depp: ahora es acusado de plagio

VER MÁS No acaban las polémicas para Johnny Depp: ahora es acusado de plagio

Fue señalado por copiar el libro de un hombre que cumplió una condena en la cárcel por asesinato

Cómo se llegaron a las pláticas y la condición de Depp para volver

Jerry Bruckheimer, productor de toda la franquicia, reveló en entrevista con Entertainment Weekly que mantiene conversaciones con Depp sobre su posible regreso aún no hay un trato cerrado, señaló que el actor solo aceptaría si el guión cumple con sus expectativas.




 “Si le gusta cómo está escrito el papel, creo que lo haría. Todo depende de lo que esté en el guión, como todos sabemos”, afirmó.




El productor también expresó su deseo personal de que Depp haga, al menos, una aparición especial en la película y actualmente, el libreto está en desarrollo y Bruckheimer considera que el tercer acto ya es “increíble”, pero que aún falta ajustar las primeras partes.


Por qué Johnny Depp dejó de estar en la saga


Disney cortó lazos con Johnny Depp en 2018 tras la publicación de un artículo de su entonces esposa, Amber Heard, en The Washington Post, en el que ella se describe como víctima de abuso doméstico, aunque no lo mencionó por nombre, la relación profesional terminó abruptamente.


Durante el juicio por difamación en 2022, Depp declaró que no volvería a la saga “ni por 300 millones de dólares y un millón de alpacas”, en alusión a lo que consideró una traición por parte del estudio. Desde entonces, ha trabajado principalmente en producciones independientes, alejándose de Hollywood.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Espectáculos

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Johnny Deep Jack Sparrow Piratas del Caribe secuela posible regreso de Jonhy Deep

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Espectáculos
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
¿Volverá nuestro capitán favorito a “Piratas del Caribe”? Esto es lo que se sabe


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406204

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx