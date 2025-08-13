¿Volverá nuestro capitán favorito a “Piratas del Caribe”? Esto es lo que se sabe

El capitán Jack Sparrow podría volver a navelar en los mares después de años de polémica y distanciamiento con Disney, donde Johnny Depp estaría en conversaciones para regresar a la saga Piratas del Caribe.

El productor Jerry Bruckheimer confirmó que ha tenido acercamientos con el actor para que participe en la sexta entrega, lo que reaviva la esperanza de los fanáticos de ver nuevamente al icónico pirata en acción.

VER MÁS No acaban las polémicas para Johnny Depp: ahora es acusado de plagio

Fue señalado por copiar el libro de un hombre que cumplió una condena en la cárcel por asesinato

Cómo se llegaron a las pláticas y la condición de Depp para volver

Jerry Bruckheimer, productor de toda la franquicia, reveló en entrevista con Entertainment Weekly que mantiene conversaciones con Depp sobre su posible regreso aún no hay un trato cerrado, señaló que el actor solo aceptaría si el guión cumple con sus expectativas.

“Si le gusta cómo está escrito el papel, creo que lo haría. Todo depende de lo que esté en el guión, como todos sabemos”, afirmó.

El productor también expresó su deseo personal de que Depp haga, al menos, una aparición especial en la película y actualmente, el libreto está en desarrollo y Bruckheimer considera que el tercer acto ya es “increíble”, pero que aún falta ajustar las primeras partes.

Por qué Johnny Depp dejó de estar en la saga

Disney cortó lazos con Johnny Depp en 2018 tras la publicación de un artículo de su entonces esposa, Amber Heard, en The Washington Post, en el que ella se describe como víctima de abuso doméstico, aunque no lo mencionó por nombre, la relación profesional terminó abruptamente.

Durante el juicio por difamación en 2022, Depp declaró que no volvería a la saga “ni por 300 millones de dólares y un millón de alpacas”, en alusión a lo que consideró una traición por parte del estudio. Desde entonces, ha trabajado principalmente en producciones independientes, alejándose de Hollywood.