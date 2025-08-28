Policiaca accidentes viales Incendios Policiaca HOMICIDIOS fallecimientos

accidentes viales

Volcadura en la carretera Gómez Palacio-Jiménez deja cuatro lesionados

Los cuatro individuos viajaban a bordo de una grúa en color blanco

Volcadura en la carretera Gómez Palacio-Jiménez deja cuatro lesionados

Volcadura en la carretera Gómez Palacio-Jiménez deja cuatro lesionados

EL SIGLO DE TORREÓN

Cuatro trabajadores de una empresa dedica a la fabricación y mantenimiento de bombas de agua resultaron lesionados luego de que la unidad en la que viajaban sufrió una volcadura en el municipio de Mapimí.

Los hechos ocurrieron cerca de las 16:30 horas del pasado miércoles a la altura del kilómetro 69 de la carretera Gómez Palacio-Jiménez, en el tramo Bermejillo Ceballos.

Los heridos responden a los nombres de Luis Javier de 20 años, Jesús de 27 años, Julio César de 42 años y Martín de 43 años de edad, todos con domicilio en el municipio de Matamoros Coahuila.

Dichas personas acudieron a un rancho ubicado en el kilómetro 114 de la vialidad en mención a dar mantenimiento a un equipo y al regresar a la ciudad de Torreón, donde tiene base la citada empresa, ocurrió el accidente.

Los cuatro individuos viajaban a bordo de una grúa en color blanco con placas de circulación del estado de Coahuila, la cual era conducida por Martín.


El un momento dado, el chofer perdió el control del volante, se salió del camino y la unidad terminó volcada.


De inmediato se solicitó al presencia de las corporaciones de rescate y de seguridad de la ciudad por medio de múltiples reportes al sistema estatal de emergencias 911.


Paramédicos de Protección Civil arribaron al lugar y brindaron los primeros auxilios a los lesionados, los cuales fueron trasladados a la Clínica 51 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para su atención médica.


Del accidente tomó conocimiento el personal de la Guardia Nacional división caminos, el cual elaboró los primeros peritajes al respecto.


Finalmente, el caso fue tunado ante la autoridad competente para continuar con los procedimientos establecidos por la ley.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Policiaca

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: accidentes viales accidentes carreteros volcaduras

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Policiaca
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Volcadura en la carretera Gómez Palacio-Jiménez deja cuatro lesionados


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2409908

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx