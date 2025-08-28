Volcadura en la carretera Gómez Palacio-Jiménez deja cuatro lesionados

Cuatro trabajadores de una empresa dedica a la fabricación y mantenimiento de bombas de agua resultaron lesionados luego de que la unidad en la que viajaban sufrió una volcadura en el municipio de Mapimí.

Los hechos ocurrieron cerca de las 16:30 horas del pasado miércoles a la altura del kilómetro 69 de la carretera Gómez Palacio-Jiménez, en el tramo Bermejillo Ceballos.

Los heridos responden a los nombres de Luis Javier de 20 años, Jesús de 27 años, Julio César de 42 años y Martín de 43 años de edad, todos con domicilio en el municipio de Matamoros Coahuila.

Dichas personas acudieron a un rancho ubicado en el kilómetro 114 de la vialidad en mención a dar mantenimiento a un equipo y al regresar a la ciudad de Torreón, donde tiene base la citada empresa, ocurrió el accidente.

Los cuatro individuos viajaban a bordo de una grúa en color blanco con placas de circulación del estado de Coahuila, la cual era conducida por Martín.

El un momento dado, el chofer perdió el control del volante, se salió del camino y la unidad terminó volcada.

De inmediato se solicitó al presencia de las corporaciones de rescate y de seguridad de la ciudad por medio de múltiples reportes al sistema estatal de emergencias 911.

Paramédicos de Protección Civil arribaron al lugar y brindaron los primeros auxilios a los lesionados, los cuales fueron trasladados a la Clínica 51 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para su atención médica.

Del accidente tomó conocimiento el personal de la Guardia Nacional división caminos, el cual elaboró los primeros peritajes al respecto.

Finalmente, el caso fue tunado ante la autoridad competente para continuar con los procedimientos establecidos por la ley.