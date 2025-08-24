Volcadura en el ejido El Vergel deja un lesionado

El conductor de un vehículo de transporte de personal resultó lesionado luego de que la unidad sufrió una volcadura a la altura del ejido El Vergel de la ciudad de Gómez Palacio.

El accidente ocurrió cerca de las 5:00 horas del pasado sábado 23 de agosto del año en curso sobre la carretera Gómez Palacio-Jiménez, a la altura del citado sector habitacional.

La unidad siniestrada es una camioneta de la marca Nissan, línea Urvan, modelo 2017, color blanco, con placas de circulación del estado de Coahuila, propiedad de una empresa marmolera.

El chofer fue identificado como Salvador de 32 años de edad, quien tiene su domicilio en la localidad de Bermejillo, perteneciente a Mapimí.

El hombre relató que al ir en circulación sintió un golpe y posteriormente perdió el control de la unidad, para finalmente volcarse.

Tres personas qué viajaban como pasajeros resultaron solo control lesiones leves.

El chofer por su parte presentó una fractura expuesta en el codo izquierdo, así como múltiples golpes en el cuerpo, por lo que fue trasladado a las instalaciones de la Clínica 51 del IMSS para su atención médica.

Del accidente tomó conocimiento el personal del departamento de Peritos, adscrito a la Subdirección de Tránsito y Vialidad.

La unidad siniestrada fue depositada en un corralón de la ciudad, donde permanecerá bajo el resguardo del municipio.

El Agente Investigador del Ministerio Público, se encargó de tomar conocimiento de las lesiones del hombre en el hospital mencionado.

La Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna, se encargará de la investigación complementaria sobre el accidente.