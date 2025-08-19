Vocho choca por alcance en la colonia Brittingham de Gómez Palacio

Un vehículo compacto se impactó por alcance contra una camioneta familiar en la colonia Brittingham de la ciudad de Gómez Palacio, una mujer resultó con algunas lesiones y fue atendida por paramédicos.

El accidente ocurrió cerca de las 20:30 horas del pasado lunes 18 de agosto del año en curso sobre la calzada Forjadores, a la altura de la calle Azaleas de dicho sector habitacional.

El vehículo responsable es un Volkswagen Sedán modelo 1992, color verde, con placa de circulación del estado de Durango, cuyo chofer se identificó como Gabriel Gerardo de 22 años de edad.

Dicha unidad se desplazaba sobre la calzada Forjadores y al llegar a la intersección mencionada, se impactó en la parte posterior de una camioneta familiar.

Se trata de una Ford Escape, modelo 2010, color negro, con láminas de identificación también de Durango, la cual era conducida por Iveth de 24 años de edad.

Testigos de los hechos solicitaron la presencia de las corporaciones de rescate y de seguridad de la ciudad por medio de múltiples reportes al sistema estatal de emergencias 911.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar para atender a la femenina, misma que presentó algunos golpes leves que no requirieron hospitalización.

Del accidente tomó conocimiento el personal del departamento de Peritos, adscrito a la Subdirección de Tránsito y Vialidad Municipal.

Tanto el automóvil como la camioneta fueron depositadas en un corralón de la ciudad para su resguardo.

El conductor responsable deberá cubrir los daños materiales ocasionados, así como las multas que la autoridad competente le imponga.