Vocalista de Coda enfrenta el cáncer por segunda vez; se movilizan para apoyarlo

Xava Drago, emblemático vocalista de la banda de rock mexicana Coda, atraviesa nuevamente una dura batalla contra el cáncer de estómago. Tras haber anunciado en marzo de 2025 que había superado la enfermedad, su estado de salud dio un giro inesperado en abril, lo que derivó en su hospitalización durante varias semanas.

El propio músico compartió la noticia con sus seguidores a través de redes sociales, revelando que ha enfrentado complicaciones serias:

“No soy de tirarme para que me levanten. Solo les informo que he estado tres semanas hospitalizado. Mañana me pondrán una sonda porque el alimento no pasa por mi intestino. Tristemente, el bicho volvió. Me esperan más quimios”, escribió.