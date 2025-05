'Vivimos en un mundo lleno de apariencias'

Las redes sociales han sido de mucha utilidad en el mundo actual, pero también han servido para infundir odio y de paso mostrar cómo muchas personas viven de apariencias.

"En redes, los usuarios ven videos de segundos o, si acaso, de un minuto de lo que cada quien quiere mostrar. Habrá creadores de contenido que se muestren tal cual son, pero la mayoría de las personas no queremos exponernos a que nos ataquen o nos hagan más daño, así que solo mostramos lo que queremos en unos instantes.

"Igual un día estoy muy mal por equis situación, pero tengo que llevar a cabo contenido y subo que ando muy feliz y que el día es maravilloso, pero me la estoy pasando fatal y así es hoy en día... vivimos en un mundo lleno de experiencias", dijo Alejandra Lazcano en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

Lazcano ha vuelto a las telenovelas gracias a Cautiva por amor, que recién estrenó TV Azteca a las 21:30 horas y justo el personaje de la actriz y de la familia que la rodea se encuentran inmersos en mentiras, en apariencias, de ahí que al inicio de la entrevista se tocara el tema de la superficialidad de las redes sociales.

"Todos los personajes de la novela tenemos un secreto que, si sale a relucir, les cambia la vida en 180 grados y en mi caso encarno a 'Melina' que guarda uno muy fuerte.

"Ella es una mujer que está sumamente sola a pesar de que vive en una familia acomodada y que ante la sociedad es perfecta y funciona muy bien con el patriarcado que forman los papeles de Daniela Castro ("Isabel") y Plutarco Haza ("Remigio"), algo que está muy alejado de la realidad, ya que solo viven de apariencias. 'Melina' es su nuera, está casada con uno de los hijos de la pareja que es 'Javier' (Cayetano Arámburo) y no tiene ni voz ni voto en la familia. El único motor que tiene en la vida es su hija y por ella hace todo lo que realiza. Por ella está ahí y aguanta toda esa pesadilla de seres queridos que tiene", explicó.

En ese sentido, la actriz pidió a las mujeres que, si pasan por una situación así o similar, alcen la voz y no se dejen de nada ni de nadie.

"Cuántas mujeres no viven en soledad pese a estar con una familia o son violentadas de alguna manera y aguantan por sus hijos o no quedarse solas o porque tienen miedo de qué van a hacer sin su marido. A veces les da miedo revelarse por pertenecer, por tener algo. Todas podemos hacer cosas solas, no hay que dejar que el miedo nos venza".

Por otro lado, Alejandra reveló las razones por las que, tras estar alejada parcialmente de los escenarios, decidió volver a las novelas gracias a Cautiva de amor.

"La historia es padrísima. Pausé mi carrera por situaciones personales, entre ellas, de salud, pero volver a la pantalla de Azteca con esta gran historia ha sido fascinante. La vida me la mandó (La novela). Tiene todo... un gran elenco, gran dirección y producción y, además, considero que el personaje que me tocó es maravilloso".

Y justo al mencionar el tema de los protagonistas, Lazcano se emocionó, pues, con algunos actores ya había laborado y a otros siempre los había admirado.

"Grabar con Daniela Castro ha sido un agasajo. Rossana Nájera es mi amiga y trabajar juntas es algo que disfrutamos al máximo. Litzy ya se volvió una amiga para toda la vida. Plutarco es un grande y se luce con su personaje. Realizamos una labor muy interesante".

Añadió que para ellos también ha sido un reto este proyecto porque se trata del regreso de las novelas a TV Azteca.

"Se ha generado bastante expectativa, sin embargo, les aseguro que es un proyecto de calidad que, además de Azteca Uno pueden ver cada capítulo en Disney Plus".