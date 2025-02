'Vivimos desde hace días entre la cochinada'

Desde hace varias semanas, vecinos de la colonia Nueva Laguna Sur del municipio de Torreón, viven "entre la cochinada", pues el drenaje comenzó a ceder y a generar brotes de aguas putrefactas en varias calles, convirtiéndose así en una situación sanitaria de algo riesgo para decenas familias y también para los animales domésticos.

Al mediodía de ayer, se observó a un perro beber los líquidos malolientes mientras una mujer que pasaba por el lugar, se cubrió la nariz con una de sus manos , en la que también sostenía una bolsa de plástico llena de frutas y verduras que recién había comprado en el súper.

Acto seguido, pasó un hombre a bordo de una bicicleta con dos refrescos y detrás de él, circuló una camioneta a toda velocidad, removiendo las aguas pestilentes y generando que el olor, todavía fuera más insoportable.

El señor Manuel dice que "es pura cochinada y la gente que viene a pie ya no puede ni pasar. Para poder comer, de plano hay que encerrarnos todos porque no se aguanta el olor, el agua está toda verde, horrible, y aunque tengamos la puerta cerrada, pasan muebles a toda velocidad, se mueve el agua y huele todavía más feo, eso no se hace. Ayúdenos a quitar todo ese tiradero".

Otra de las vecinas que prefirió no revelar su identidad , dijo que "ya lo hemos reportado a Simas, pero no vienen, hace como dos semanas nos dijeron que venían el sábado este que pasó pero pues tampoco vinieron, huele horrible y hasta dan náuseas, es un asco".

Las aguas putrefactas se encuentran sobre las calles Jazmín y Azucena, divididas por la calle Gardenias.

En la calle Azucena, incluso hay un hombre de la tercera edad que está siendo atendido por sus familiares debido a que tiene una infección en la garganta, de ahí que llaman al Simas Torreón a que acudan a la zona afectada y hagan la limpieza o reparación necesaria del drenaje para evitar tanto enfermedades respiratorias como gastrointestinales.

Aquellas personas que deseen realizar algún reporte por problemas de drenaje o con el suministro de agua potable, pueden comunicarse a la línea de WhatsApp 871 521 06 22, teléfono del Call Center 871 690 95 95, conmutador 871 749 17 00 y la página de Facebook: Simas Torreón.