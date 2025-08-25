Turismo

Visa americana: ¿qué está pasando con los trámites y por qué los usuarios reportan cambios?

Habría nuevas modificaciones a la visas a partir del este 2 de septiembre

Usuarios han reportado ajustes en sus citas de trámites de visa debido a modificaciones en la política de exención de entrevistas consulares para menores de 14 años.

A través de redes sociales, solicitantes señalaron que algunos turnos fueron reagendados ante la posibilidad de que todos los solicitantes —tanto de primera vez como de renovación— deban acudir a entrevista.

Rubén López, gestor de Agencia U.S. Visas, indicó que la medida responde a la nueva política del Departamento de Estado, que entrará en vigor el 2 de septiembre, la cual definirá las categorías que podrán acceder a la exención.

“Creemos que para menores de 14 años, así como personas de la tercera edad, ya no serán exentados automáticamente. Donde antes no necesitaban una entrevista consular, ahora sí será obligatorio para todos tener por lo menos una vez en la vida una entrevista consular”, explicó.



En consecuencia, menores que renuevan visa sin haber tenido entrevista están siendo reagendados para acudir primero al CAS, donde se toman fotos y huellas, y posteriormente al Consulado en compañía de sus padres.


López añadió que este tipo de cambios también pueden darse por alta demanda o agotamiento de citas.


               
               


               

               
               

               
               
               
