Violencia en Tigres-América y Chivas-FC Juárez: aficionados se enfrentan en partidos

La Liga BBVA MX se pronunció sobre las riñas presentadas el sábado en la tribuna del Estadio Universitario durante los partidos entre Tigres UANL contra América y Chivas contra FC Juárez.

Del primer incidente, la Liga declaró que no hubo lesionados y dos personas fueron puestas a disposición de las autoridades, aunque circularon videos en redes sociales donde aficionados de Tigres agreden a los del América, con uno de ellos lanzando una patada contra uno que estaba en el suelo, dejándolo en aparente estado inconsciente, según las imágenes.

En otro video se ve a las aficiones de ambos equipos enfrentarse en las gradas del estadio.

A su vez, del incidente en la tribuna del Estadio Akron, se señaló que una persona fue identificada y el Club Guadalajara apoyará al afectado para que inicie la averiguación.

La Liga BBVA MX reiteró su rechazo a la violencia dentro y fuera de los estadios e hizo un llamado a disfrutar del futbol en un entorno sano y familiar.

Riña Tigres vs América

Medios locales informaron que al finalizar el partido entre Tigres y América, con tres goles a uno a favor de las Águilas, un grupo de aficionados de Tigres provocó un enfrentamiento en las gradas del estadio, pasando de una discusión a una riña y caos en la tribuna y aunque asistentes intentaron separarlos el episodio quedó grabado en distintos videos.

Riña Chivas vs FC Juárez

De este episodio, medios como Infobae manifestaron que no se ha especificado el momento exacto, aunque se presume estaría relacionado con una agresión sufrida por un familiar del jugador Ángel Zaldívar.

Riña entre Querétaro y Atlas

Fue en marzo de 2022, cuando una terrible riña entre aficionados del Querétaro y del Atlas se hicieron virales en redes, la violencia fue tal que llevó a procesos penales y mejoras en la seguridad para prevenir este tipo de episodios, aunque la violencia como se vio este sábado sigue presente en los partidos del futbol mexicano.