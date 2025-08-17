Deportes Riñas Santos Laguna Algodoneros del Unión Laguna Lucha Libre Liga MX

Riñas

Violencia en Tigres-América y Chivas-FC Juárez: aficionados se enfrentan en partidos

La Liga declaró que no hubo lesionados y dos personas fueron puestas a disposición de las autoridades, pese a videos que circulan en redes de las agresiones

Violencia en Tigres-América y Chivas-FC Juárez: aficionados se enfrentan en partidos

Violencia en Tigres-América y Chivas-FC Juárez: aficionados se enfrentan en partidos

EL SIGLO

La Liga BBVA MX se pronunció sobre las riñas presentadas el sábado en la tribuna del Estadio Universitario durante los partidos entre Tigres UANL contra América y Chivas contra FC Juárez. 

Del primer incidente, la Liga declaró que no hubo lesionados y dos personas fueron puestas a disposición de las autoridades, aunque circularon videos en redes sociales donde aficionados de Tigres agreden a los del América, con uno de ellos lanzando una patada contra uno que estaba en el suelo, dejándolo en aparente estado inconsciente, según las imágenes. 

En otro video se ve a las aficiones de ambos equipos enfrentarse en las gradas del estadio. 

A su vez, del incidente en la tribuna del Estadio Akron, se señaló que una persona fue identificada y el Club Guadalajara apoyará al afectado para que inicie la averiguación. 

La Liga BBVA MX reiteró su rechazo a la violencia dentro y fuera de los estadios e hizo un llamado a disfrutar del futbol en un entorno sano y familiar. 


Riña Tigres vs América 


Medios locales informaron que al finalizar el partido entre Tigres y América, con tres goles a uno a favor de las Águilas, un grupo de aficionados de Tigres provocó un enfrentamiento en las gradas del estadio, pasando de una discusión a una riña y caos en la tribuna y aunque asistentes intentaron separarlos el episodio quedó grabado en distintos videos. 



Riña Chivas vs FC Juárez


De este episodio, medios como Infobae manifestaron que no se ha especificado el momento exacto, aunque se presume estaría relacionado con una agresión sufrida por un familiar del jugador Ángel Zaldívar. 



Riña entre Querétaro y Atlas


Fue en marzo de 2022, cuando una terrible riña entre aficionados del Querétaro y del Atlas se hicieron virales en redes, la violencia fue tal que llevó a procesos penales y mejoras en la seguridad para prevenir este tipo de episodios, aunque la violencia como se vio este sábado sigue presente en los partidos del futbol mexicano. 



               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Deportes

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Riñas en partidos Liga MX

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Deportes
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Violencia en Tigres-América y Chivas-FC Juárez: aficionados se enfrentan en partidos


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407117

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx