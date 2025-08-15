Vinculan a proceso de joven por homicidio calificado en Castaños

Un juez de control vinculó a proceso a Elian "N", un padre joven de Castaños, por presunto homicidio calificado ocurrido la noche del 9 de agosto en colonia Independencia.

El imputado fue encarcelado con prisión preventiva como medida cautelar solicitada por el Ministerio Público y aprobada por el juzgado.

El juez Nelson Ulises Herrera dictó vinculación a proceso contra Elian "N" por homicidio calificado. La víctima llevó en vida el nombre de Luis Fernando, quien murió por heridas de arma blanca. El incidente se originó en una riña entre familias.

La Fiscalía presentó al togado una navaja como el arma utilizada. La Fiscalía General del Estado continuará con investigación complementaria por dos meses, como Lo acordó el juez.

La riña estalló en la colonia Independencia de Castaños. Enfrentamientos previos entre las familias escalaron con piedras y palos. De acuerdo. La causa penal, Luis Fernando intervinó para separar a quienes peleaban y resultó mortalmente herido. La defensa argumentó que se trató de una riña no calificada.

La Fiscalía sin embargo sostuvo que la ventaja y el arma implican homicidio calificado. La audiencia inició a las 10 de la mañana de este viernes y se prolongó varias horas por argumentos de ambas partes.

Vinculación a proceso en base a evidencias

Inicia la etapa de investigación complementaria de dos meses, en la que se recabarán más pruebas.

Después, se reiniciarán audiencias con miras a un juicio oral. En esa instancia se decidirá si Elian "N" es culpable o inocente.