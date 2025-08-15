Policiaca NARCOMENUDEO HOMICIDIOS Saltillo Torreón Policiaca

HOMICIDIOS

Vinculan a proceso de joven por homicidio calificado en Castaños

El imputado fue encarcelado con prisión preventiva como medida cautelar

Vinculan a proceso de joven por homicidio calificado en Castaños

Vinculan a proceso de joven por homicidio calificado en Castaños

SERGIO RODRÍGUEZ

Un juez de control vinculó a proceso a Elian "N", un padre joven de Castaños, por presunto homicidio calificado ocurrido la noche del 9 de agosto en colonia Independencia.

El imputado fue encarcelado con prisión preventiva como medida cautelar solicitada por el Ministerio Público y aprobada por el juzgado.

El juez Nelson Ulises Herrera dictó vinculación a proceso contra Elian "N" por homicidio calificado. La víctima llevó en vida el nombre de Luis Fernando, quien murió por heridas de arma blanca. El incidente se originó en una riña entre familias.

La Fiscalía presentó al togado una navaja como el arma utilizada. La Fiscalía General del Estado continuará con investigación complementaria por dos meses, como Lo acordó el juez.

La riña estalló en la colonia Independencia de Castaños. Enfrentamientos previos entre las familias escalaron con piedras y palos. De acuerdo. La causa penal, Luis Fernando intervinó para separar a quienes peleaban y resultó mortalmente herido. La defensa argumentó que se trató de una riña no calificada.


La Fiscalía sin embargo sostuvo que la ventaja y el arma implican homicidio calificado. La audiencia inició a las 10 de la mañana de este viernes y se prolongó varias horas por argumentos de ambas partes.


Vinculación a proceso en base a evidencias


Inicia la etapa de investigación complementaria de dos meses, en la que se recabarán más pruebas.


Después, se reiniciarán audiencias con miras a un juicio oral. En esa instancia se decidirá si Elian "N" es culpable o inocente.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Policiaca

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: homicidios castaños Coahuila

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Policiaca
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Vinculan a proceso de joven por homicidio calificado en Castaños


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406731

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx