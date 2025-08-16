Vinculan a proceso a choferes de camión que transportaban metanfetamina en la carretera Gómez Palacio-Jiménez

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de

Control Regional (FECOR) en el estado de Durango, informó sobre la detención y vinculación a proceso de dos sujetos por la comisión de delitos contra la salud, en su modalidad de transporte de narcótico, previsto y sancionado en el Código Penal Federal.

Fue mediante el Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA), que en días pasados se llevó a cabo una audiencia inicial en contra de Carlos “M” y Miguel “D”.

De acuerdo con la indagatoria, fue por medio de una denuncia anónima ante la Fiscalía Federal de la citada entidad, que se alertó sobre el traslado de droga en un camión de pasajeros.

Con la finalidad de corroborar hechos denunciados, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) se trasladaron a la carretera federal Gómez Palacio- Jiménez, en donde solicitaron la revisión de un autobús, a lo que los dos operadores accedieron.

Durante la inspección los elementos policiacos localizaron siete bolsas de plástico que contenían siete kilos 174 gramos de metanfetamina.

Por lo anterior y se procedió al aseguramiento de los narcóticos y a la detención de Carlos “M” y Miguel “D”, quienes quedaron a disposición de la autoridad competente.

Posteriormente se llevaron a cabo las diligencias de ley previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se aportaron las

pruebas necesarias para obtener del juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en Coahuila, la vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa en contra de los imputados.

Finalmente se informó que se fijó un plazo de dos meses para el cierre de investigación complementaria.