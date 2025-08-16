Policiaca accidentes viales Narcomenudeo ROBOS HOMICIDIOS Torreón

Narcomenudeo

Vinculan a proceso a choferes de camión que transportaban metanfetamina en la carretera Gómez Palacio-Jiménez

Vinculan a proceso a choferes de camión que transportaban metanfetamina en la carretera Gómez Palacio-Jiménez

Vinculan a proceso a choferes de camión que transportaban metanfetamina en la carretera Gómez Palacio-Jiménez

EL SIGLO DE TORREÓN

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de

Control Regional (FECOR) en el estado de Durango, informó sobre la detención y vinculación a proceso de dos sujetos por la comisión de delitos contra la salud, en su modalidad de transporte de narcótico, previsto y sancionado en el Código Penal Federal.

Fue mediante el Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA), que en días pasados se llevó a cabo una audiencia inicial en contra de Carlos “M” y Miguel “D”.

De acuerdo con la indagatoria, fue por medio de una denuncia anónima ante la Fiscalía Federal de la citada entidad, que se alertó sobre el traslado de droga en un camión de pasajeros.

Con la finalidad de corroborar hechos denunciados, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) se trasladaron a la carretera federal Gómez Palacio- Jiménez, en donde solicitaron la revisión de un autobús, a lo que los dos operadores accedieron.


Durante la inspección los elementos policiacos localizaron siete bolsas de plástico que contenían siete kilos 174 gramos de metanfetamina.


Por lo anterior y se procedió al aseguramiento de los narcóticos y a la detención de Carlos “M” y Miguel “D”, quienes quedaron a disposición de la autoridad competente.


Posteriormente se llevaron a cabo las diligencias de ley previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se aportaron las


pruebas necesarias para obtener del juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en Coahuila, la vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa en contra de los imputados.


Finalmente se informó que se fijó un plazo de dos meses para el cierre de investigación complementaria.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Policiaca

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Narcomenudeo

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Policiaca
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Vinculan a proceso a choferes de camión que transportaban metanfetamina en la carretera Gómez Palacio-Jiménez


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406936

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx