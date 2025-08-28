Espectáculos FAMOSOS Conciertos La Casa de los Famosos México Entrevistas Taylor Swift

Vinculan a Natanael Cano con camioneta calcinada en Hermosillo

El cantante de corridos tumbados suma un nuevo percance vial a su historial de accidentes, mientras autoridades investigan el origen del fuego





EL SIGLO

La tarde del miércoles, una camioneta Shelby Ford F150 quedó totalmente calcinada en el fraccionamiento Haciendas Residencial, en el noreste de Hermosillo, Sonora. Aunque no ha sido confirmado oficialmente por el artista, medios locales y redes sociales han señalado que el vehículo pertenece a Natanael Cano, reconocido cantante de corridos tumbados.

Según reportes de Tribuna Sonora y otros medios regionales, el incendio comenzó alrededor de las 18:00 horas, posiblemente por un desperfecto mecánico, mientras la camioneta recorría el acceso al fraccionamiento. Versiones extraoficiales indican que el cantante visitaba la residencia de su colega Gabito Ballesteros, quien supuestamente estaba con él al momento del incidente.

El vehículo, que según trascendió funcionaba con etanol —un biocombustible derivado de la caña de azúcar y el maíz— terminó completamente consumido por las llamas. Fotografías difundidas muestran cómo la camioneta, originalmente negra y modificada para alto rendimiento, quedó reducida a cenizas, con el chasis expuesto en tonos blancos y grises.

Personal del Departamento de Bomberos de Hermosillo atendió el siniestro, que aparentemente no dejó heridos gracias a que ocurrió en una zona poco poblada del fraccionamiento. Por su parte, Cano y Ballesteros no han emitido declaraciones sobre lo sucedido.



Cabe recordar que el pasado 6 de agosto se difundió en Instagram un video de una Ford F150 Shelby 2020 con motor y transmisión mejorados, etiquetando a Natanael Cano como propietario.


Antecedentes de accidentes


El incidente se suma al historial de percances viales del cantante. En julio de 2021, su auto de lujo quedó destrozado tras un choque en Los Ángeles, California, hecho que compartió en redes sociales. En diciembre de 2022, Cano sufrió un accidente en Hermosillo al intentar un salto en motocicleta sin revisar la presión de las llantas, resultando con lesiones en la pierna y hospitalización.


Este nuevo percance mantiene en alerta a sus seguidores, quienes siguen de cerca tanto su estado como los detalles del siniestro.


               
               


               

               
               

               
               
               
Vinculan a Natanael Cano con camioneta calcinada en Hermosillo


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
