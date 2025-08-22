Villegas asegura que dará su respaldo 'no solo en discurso'

El Gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, declaró que a La Laguna hay que verla como una sola y como ejemplo, señaló que lo que pasa en Torreón le afecta a Gómez Palacio y lo que sucede en Gómez le afecta a Torreón. También dijo que brindará su respaldo "no solo en el discurso".

Lo anterior luego de que medios de comunicación preguntaran su postura en relación con el problema de extorsión que señalan todos los sectores productivos y que recientemente firmaron alrededor de 20 organismos empresariales, ganaderos, transportistas y comerciantes, en un desplegado, pidiendo la urgente intervención de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

En el desplegado, los integrantes del sector productivo de la Comarca Lagunera de Durango y Coahuila, aseguran que en la Comarca Lagunera de Durango "no aguantan mas", de acuerdo al comunicado oficial, ante extorsiones y cobros ilegales a manos de operadores vinculados a la organización sindical CATEM y grupos del crimen organizado, señala el documento.

Lo anterior se informó en una reunión realizada en Torreón, Coahuila, donde señalaron además la presunta colusión de autoridades estatales y municipales, además de la falta de respuesta institucional ante sus demandas.

El Gobernador declaró a medios de comunicación locales que los quejosos no están solos y admitió que este tipo de "atrocidades" ya no se daban.

"Que nos vamos a meter con todo, que no están solos que no vamos a permitir en ningún momento que nadie haga este tipo de atrocidades que ya no se daban en Durango ni en La Laguna, en toda La Laguna. A La Laguna no hay que verla por aparte, porque luego de repente nos entra el sentimiento regionalista y de repente dicen 'oye es que fue en Gómez, no fue en Torreón', entonces y luego después nosotros podemos decir 'no, es que los de Torreón vienen y luego se van para Torreón y acá es donde hacen las cosas'. A La Laguna hay que verla como una sola. Lo que pasa en Torreón le afecta a Gómez, lo que pasa en Gómez le afecta a Torreón, a Lerdo, a toda la Comarca Lagunera", aseguró.

Esteban Villegas dijo que por este tema ha tenido pláticas con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez.

"He estado platicando yo con el Gobernador, con Manolo, la semana pasada quedamos de vernos, de platicar. Están ya trabajando en coordinación las dos fiscalías de los dos estados. Están citando a nuestros fiscales y a nuestros equipos de seguridad, a México también, para hacer una estrategia conjunta el estado y la Federación y extirpar esto de raíz. Que no sean nada más cuestiones… como de banderazos, por decirlo de esa forma, o de tapar un hoyo, sino que sea de raíz. Tenemos que no permitir que esto suceda y bueno, decirles que tienen todo mi apoyo, todo mi respaldo y que lo van a notar, que no va a ser el tema de discurso", aseguró Villegas.