Viene 'El Patrón' Alberto del Río a Plaza de Toros Torreón

"La esencia de la excelencia" volverá a la Comarca Lagunera luego de años de ausencia, para encabezar una magnífica cartelera de lucha libre profesional, pues Alberto del Río, heredero de la gran tradición luchística del legendario Dos Caras, estará en la Plaza de Toros Torreón, el próximo viernes 5 de septiembre.

La naciente promotora deportiva "Lucha Libre Comarca Lagunera", dio a conocer en conferencia de prensa, los pormenores de este acontecimiento luchístico que tendrá como escenario el coso de la colonia Moderna. En la reunión informativa comparecieron gladiadores laguneros que tomarán parte en esta cartelera, como representantes de la prestigiada escuela de lucha libre regional: Rey Insólito, Tackle Junior, Danny Phantom junior y KingPerio, quienes se dijeron emocionados de tomar parte en esta cartelera que se anticipa memorable en la lucha lagunera.

La función iniciará a las 20:15 horas, pero las puertas de la Plaza de Toros se abrirán desde las 17:00 horas para el ingreso de los aficionados, mientras que a las 18:00 horas dará inicio una convivencia con los gladiadores, que tendrán distintos souvenirs a la venta. Este es el primer evento organizado por la naciente promotora, que tiene en sus planes el traer más carteleras a la Comarca Lagunera, con estrellas del pancracio nacional e internacional, en un esfuerzo por brindar espectáculos de calidad a los conocedores aficionados de la región.

La lucha superestrella de la noche será en la modalidad de relevos sencillos, en la que "El Patrón" Alberto del Río, hará equipo con el Hijo de Dos Caras, para enfrentarse a dos consentidos del pancracio nacional: El Mesías y Charly Manson, un combate de cuatro elementos de primera línea, que han brillado más allá de las fronteras mexicanas. En el turno semifinal, se tendrá un tremendo combate de exóticos contra rudos, pues el orgullo de los exóticos laguneros, el internacional Pimpinela Escarlata, hará tercia con "las chiquillas consentidas", Sexy Piscis y Richie Queen, para intercambiar llaves, lances y candados con "La Tribu Lagunera", de Gran Jefe IV, Gran Jefe V y Gran Jefe junior.

Se realizará también el Torneo Cibernético Lagunero, en el que participarán: Árabe junior, Cavernario Galindo junior, Bendito, Kingperio, Tackle junior, Rey Espectro, Buffón, Danny Phantom junior y Kaín junior, con un solo ganador, "todos contra todos". Un tremendo triangular femenil, será disputado entre Lady Shadow, Reina del Sur y Emperatriz, tres amazonas de alta escuela y que se profesan una tremenda rivalidad. Arrancarán las acciones con otra lucha de relevos, para deleite de los aficionados, que desde hoy pueden adquirir sus boletos para este cañonazo luchístico.