VIDEO | Tigresa de Bengala muere tras ataque de su hijo en zoológico de Colombia ante la mirada de niños y adultos

La tarde de este domingo quedó marcada por la tragedia en el Zoológico de Cali, en Colombia. Indira, una tigresa de bengala adulta, perdió la vida tras ser atacada por su propio hijo, Kanú, en un enfrentamiento inesperado que se produjo ante la atónita mirada de niños y adultos que recorrían el parque.

El momento fue captado en un video por uno de los visitantes, que rápidamente se difundió en redes sociales y generó una ola de reacciones. En las imágenes se observa cómo el tigre más joven embiste a su madre hasta causarle heridas mortales, mientras los asistentes gritan horrorizados sin que el personal lograra intervenir de manera inmediata.

Reclamos por negligencia

Los testigos aseguran que existió negligencia por parte del Zoológico, argumentando que no se activaron a tiempo los protocolos de seguridad. Varios visitantes relataron que pasaron minutos antes de que los cuidadores intentaran controlar la situación, lo que pudo haber sido decisivo en el desenlace fatal.

El Zoológico de Cali, por su parte, emitió un comunicado lamentando la pérdida de uno de sus ejemplares más emblemáticos. Según la institución, el ataque fue “repentino y violento”, lo que dificultó cualquier maniobra de contención inmediata. Sin embargo, la explicación no logró calmar las críticas de la opinión pública ni de las organizaciones animalistas.

El debate sobre los zoológicos en Colombia

El caso de Indira reavivó la discusión sobre el rol de los Zoológicos en la conservación de especies y la seguridad tanto de los animales como de los visitantes. Expertos en fauna advierten que, si bien los enfrentamientos entre tigres son naturales en su hábitat, la convivencia de ejemplares emparentados debe manejarse con protocolos estrictos para evitar riesgos.

Para algunos sectores, este episodio es una prueba de que mantener animales salvajes en cautiverio conlleva riesgos que superan los supuestos beneficios educativos y turísticos. Por ello, piden revisar el modelo de gestión y establecer estándares más rigurosos.

Una pérdida simbólica para Cali

La muerte de la tigresa Indira no solo significa la desaparición de un ejemplar valioso, sino también de un símbolo querido por los habitantes de Cali. Durante años, fue una de las principales atracciones del Zoológico y su partida ha generado tristeza en la comunidad.

Las autoridades locales confirmaron que se abrirá una investigación para esclarecer responsabilidades y definir si hubo fallas en la seguridad. Mientras tanto, el video sigue circulando en redes como testimonio de un hecho que marcó a quienes lo presenciaron y que deja abiertas preguntas sobre el futuro de los Zoológicos en Colombia.