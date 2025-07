Vibrante inicio en liga de tocho varonil en Gómez Palacio

A gran ritmo, ha comenzado la primera temporada en la Liga de Flag Futbol Varonil LIFFAE Durango, que recién disputó su segunda jornada en el calendario de estreno, para un circuito que busca promover la práctica del “tocho” e impulsar esta disciplina entre los varones de todas las edades, de la región lagunera.

El coach Carlos Rodrigo Soto Quintanar, presidente de la LIFFAE, se ha encargado de poner en marcha esta primera temporada y aunque ya se disputó la segunda jornada, el directivo de la liga aseguró que lo mejor está por venir en esta temporada de estreno, cuyos juegos se disputan de lunes a viernes, por las noches. Para mayor paridad de fuerzas, el formato del torneo es en dos grupos de 5 equipos cada uno (Grupo “A” y Grupo “B”), con 4 jornadas para enfrenar a todos los de su grupo, más un equipo de grupo cruzado.

Todos los partidos del torneo se juegan en el campo de la Universidad Autónoma de Durango (UAD) campus Gómez Palacio; el calendario tendrá una duración de 5 jornadas, además de tres semanas de Playoff, con ronda de comodín, semifinal y final. Calificarán los lugares 1, 2 y 3 de cada grupo, mientras que en el Playoff, durante la semana de comodín descansarán los primeros de cada grupo y se enfrentarán en el juego 1 (segundo del grupo “A” contra tercero del grupo “B”), Juego 2 (2 grupo “B” vs 3 Grupo “A”); primera semifinal (1) grupo A vs ganador de juego 2, y segunda semifinal (1) grupo B vs ganador juego 1), para avanzar a la final con los ganadores de cada semifinal.