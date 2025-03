Silvia Eugenia versa en poesía vidas de sicarios

La violencia que ha azotado a México en los últimos años le resulta abrumadora. Silvia Eugenia Castillero (Ciudad de México, 1963) ha impreso esta preocupación en su nuevo poemario titulado Después, seguía la muerte (UANL, 2024), cuya portada muestra una pieza de la artista Rosalba Espinoza: una cruz formada por rostros de sicarios.

"Vivimos un horror, un horror en las calles. Y ahorita peor con lo de Teuchitlán. El ambiente violento permea todo el tiempo. Yo me siento insegura todo el tiempo. Uno siempre está en guardia".

Está convencida de que el ámbito poético brinda otra visión del mundo; ella la tuvo desde niña. Es esa misma sensibilidad la que le permitió abordar desde el verso las vidas de nueve sicarios. La poeta los humaniza, más no justifica sus acciones. Es su forma de surcar una realidad marcada por el crimen organizado.

"Los artistas y los escritores somos huéspedes. Estamos habitando los lugares, los espacios, las sensaciones. Entonces, llegamos a habitar eso y damos cuenta de lo que estamos viendo".

La autora, quien recién presentó su libro en la Feria Universitaria del Libro UANLeer 2025 , celebrada en el Colegio Civil de Monterrey, narra que decidió escribir 'Después, seguía la muerte' tras asistir a la exposición 'Aritméticas del dolor', de Rosalba Espinoza.

"Y esta cruz que está en la portada es una pieza. Entonces vi esto, que es una cruz formada de rostros, de rostros de sicarios".Silvia Eugenia Castillero le pidió sus cuadros a la pintora. La poeta tomó nueve. Dice que la artista realizó esos rostros a partir de los periódicos: recortaba las fotografías de los sicarios y las pasaba al lienzo. Pero Silvia sólo tomó los rostros y comenzó a escribir versos sin querer enterarse sobre la vida de los sicarios.

"Sí, investigué mucho. Hice una investigación grande, con documentales, con todo lo que se ha escrito. Y a partir de eso, de todas estas cosas de los sicarios, de cómo operan, cómo funcionan, lo horrible, me puse a escribir vidas de cada rostro; les hice un pasado y un futuro. Y en cada sección, en cada personaje, parto de lo terrible. Hay una necesidad en el libro de humanizar a estos criminales, porque fueron o son humanos, y tenían una vida 'normal' y luego algo pasó. En esa línea está ubicado el libro". Los seres sobre los que versa la poeta han nacido en desgracia. Ella toca el dolor y la derrota de esas vidas que imaginó a la usanza de James Joyce y Marcel Proust, pues la imaginación funciona a partir de la realidad. Son vidas quebradas que han arrebatado otras vidas.

"Para nada los justifico. Hay mucha violencia en el libro. Yo no justifico, simplemente me instalo en una humanidad; son humanos, no son una especie diferente. Entonces, ¿en qué momento se quebraron sus vidas?".

La poeta ha visto las noticias recientes sobre el campo de exterminio encontrado en Teuchitlán, Jalisco, que presuntamente pertenecía al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Ante las imágenes de los zapatos, las maletas, las ropas de las víctimas, expresa que se le dificulta entender tanto horror.

"¿Por qué? Además, secuestran gente inocente. Antes eran guerras entre ellos, pero ahora ya no".