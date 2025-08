Verónica Castro no quiere una serie biográfica de su vida

Con el reciente éxito de Chespirito: Sin querer queriendo, la productora Rosy Ocampo busca llevar la vida de Verónica Castro a la pantalla, pero a la actriz parece no agradarle esta idea.

Desde el estreno de Hasta que te conocí en 2016 —basada en la vida del icónico Juan Gabriel—, las series biográficas experimentaron un auge sin precedentes en la televisión. La fórmula atrapó al público, impulsada por la curiosidad, el morbo y la nostalgia.

Figuras como Vicente Fernández, Lupita D'Alessio, Gloria Trevi e incluso el entrañable Chespirito se convirtieron en protagonistas de estas producciones, reavivando viejos éxitos y controversias.

Sin embargo, para Verónica Castro, protagonista de clásicos como Los ricos también lloran, el fenómeno ha perdido fuerza. La actriz considera que estos relatos ya no tienen el mismo efecto en la audiencia.

"La verdad, no. Yo creo que la gente conoce muy bien mi vida. He ido paso a paso con ellos: desde cómo comencé, mis hijos, mis caídas, mis levantadas, mis éxitos, mis fracasos… Sería muy repetitivo. Tal vez habría cosas que la gente no conoce, todo lo que implicaba ese trabajo, pero siento que eso de las bioseries ya pasó de moda", dijo Verónica Castro.