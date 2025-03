Verónica Castro no piensa volver la televisión ni al amor

La actriz mexicana Verónica Castro dejó en claro que su etapa dentro del mundo del espectáculo ha quedado atrás y que no tiene interés en retomar su carrera en la televisión.

Durante una charla con el programa español "Hay una cosa que te quiero decir", la protagonista de "Los ricos también lloran" explicó que tras varias décadas de trayectoria, ha decidido centrarse en disfrutar su vida, ya muy lejos de los foros de grabación.

"Ya fue, tengo 72 (años) y ya no se me antoja. Se me antoja comer, viajar, venir a Madrid. Ya fue mucho caminar, 58 años trabajando, desde los 14 años", dijo la actriz,

Entre otros temas, "La Vero" también fue cuestionada sobre su vida amorosa y su gusto por hombres que no necesariamente han sido considerados atractivos, a lo que Castro respondió con humor: "No sé si será la suerte".

Sin embargo, cuando le hablaron sobre la posibilidad de volverse abrir al amor, la madre fue tajante: "¡No, gracias! Ya aprende el camino".

Castro, además de protagonizar varios exitosos melodramas como: "El derecho de nacer", "Rosa Salvaje" y "Pueblo chico, infierno grande"; entre otras; también destacó en la música y la actuación, gracias a programas como "Mala noche no" o "La tocada".

Una de sus últimas apariciones en la pantalla fue en la serie de Netflix "La casa de las flores" de Netflix y la película "Cuando sea joven".

Respecto a su vida sentimental, a pesar de su extraordinaria belleza, la actriz fue relacionada con figuras como Manuel "El Loco" Valdés, Víctor Yturbe "El Pirulí", Omar Fierro y Adolfo Ángel "El Temerario".