Verificación vehicular en Torreón alcanza cifra histórica, pero aún está lejos de cubrir el parque total

Solo el 5% del parque automotor ha sido verificado; autoridades buscan ampliar el sistema para mejorar la calidad del aire

FABIOLA P. CANEDO

Aunque se ha alcanzado una cifra récord en cuanto a los vehículos verificados este año en Torreón, representa apenas el 5 por ciento del parque total de la ciudad.

Ante la comisión de Medio Ambiente se presentó el informe de resultados del presente año en el Centro de Verificación Vehicular en Torreón, que reporta avances significativos, aunque insuficientes, en la materia. Marcelo Sánchez Adame destacó que se ha alcanzado una cifra récord en cuanto a las unidades atendidas, con 5,600, pero el parque vehicular total de la ciudad se estima en 300,000 automóviles.

“Es cierto que es algo histórico, que son números que no se habían visto, pero aún nos falta bastante”, reconoció el director de Medio Ambiente.

En años previos, la cifra de vehículos verificados oscilaba entre 3,000 y 4,000, por lo que el incremento actual representa un avance notable. Sin embargo, los regidores de la comisión señalaron que existe un área de oportunidad muy importante para ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia del sistema.

La regidora Dora Elia Salinas subrayó la importancia de que se amplíe la cobertura de las verificaciones, pues recordó que los vehículos automotores son, de acuerdo a los estudios que se les han presentado por parte del Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón (Implan), las principales fuentes de contaminación en esta ciudad, lo que repercute directamente en la calidad del aire, de ahí que urgió a que se refuercen las revisiones al transporte público.


Respecto al tema de la concesión de los centros de verificación, Sánchez Adame informó que la comisión se encuentra en proceso de revisión de la reglamentación correspondiente. Aún no se ha definido el modelo de concesión, pero se espera que en las próximas semanas se tenga mayor claridad sobre el procedimiento.


“Estamos justo verificando la reglamentación y viendo cómo se va a hacer el tipo de concesión. La comisión es quien se va a encargar de ese tema”, explicó.


A pesar del avance, el bajo porcentaje de verificación vehicular plantea retos importantes en términos de concientización ciudadana, infraestructura y regulación ambiental. La meta, según autoridades, es incrementar significativamente la cobertura en los próximos meses y consolidar el sistema como una herramienta clave para mejorar la calidad del aire en Torreón.


               
               


               

               
               

               
               
               
Centro de Verificación Vehicular

               


