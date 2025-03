Ventaneando celebra a la hija de Daniel Bisogno por su cumpleaños

Lo prometido es deuda y Pati Chapoy cumplió con su promesa de festejar el cumpleaños de Michaela, hija de Daniel Bisogno, en "Ventaneando", aunque la celebración tuvo que retrasarse por dos semanas, debido a que la periodista no pudo presentarse en el programa los días que la pequeña podía acudir al estudio.

"Micha" cumplió nueve años el pasado 26 de febrero, sólo seis días después de que su padre muriera, sin embargo, como indicó su madre Christina Riva Palacio, llevarían a cabo un pequeño festejo, el cual consideraron que haría bien a la menor que, a un día del fallecimiento del "Muñeco", comenzó a tomar terapia psicológica.

Desde la ocasión en que Christina y Michaela asistieron al estudio de "Ventaneando" para llevar consigo los restos de Daniel, agradecieron la invitación de Pati, quien afirmó que partirían un pastel y abrirían regalos para la menor.

Sin embargo, el cumpleaños de Michaela llegó, pero la pequeña no apareció en la emisión en programa; Pedro Sola fue quien informó que, debido a que Chapoy estaba de viaje, tomaron la decisión de postergar el festejo para cuando la titular estuviera de vuelta.

Por su parte, "Micha" fue festejada por su madre y también por los Bisogno y, cuando parecía que ya no tendría su celebración televisada, la tarde de hoy, Pati dio a conocer que, al final de la emisión, recibirían la presencia de la hija de Daniel.

Con un vestido con canesú azul y su cabello, amarrado en una media cola, Michaela contó con la compañía de Índigo, su primo mayor, Noah, el hijo de Linet Puente, y otros menores que, al parecer, son hijos de algunos compañeros de la producción.

Emocionada, la cumpleañera fue la elegida para partir el pastel, aunque presentó algunos problemas para decidir como cortar las rebanadas, debido a la gran altura del bizcocho, decorado con fondant de colores y un capibara en la cima, por lo que Pati y Linete le aconsejaron cuál era la mejor forma de cortarlo.

Durante el festejo, la pequeña expresó que, en los últimos días, había desarrollado gran interés en el tap, motivo por el que sus clases de ese género de baile son cada vez más frecuentes y que, de hecho, saliendo del programa tenía que ir a una de sus lecciones.

"Me encanta mucho el tap, pero me duelen luego los pies, yo fui a ver 'Spamalot' y cuando vi todo el tap que hacían, me encantó y ahora diario, todos los lunes me toca tap, de hecho, hoy también tengo tap, más al rato".

No quiso adelantar cuando debutará en el teatro, en una puesta en escena de Alejandro Gou que protagonizará, pero sí confió que es grande la emoción que la embarga.

"Voy a bailar, pero no puedo decir, porque es sorpresa, si quieren ver, pues vayan, sólo sé que será en el Teatro Cultural II".

Finalmente, reiteró sus deseos de dedicarse a la actuación cuando crezca.

"(Quiero ser) actriz, también quiero ser productora de televisión y también bióloga marina, (mi animal favorito) es el delfín".