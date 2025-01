Venden biblioteca de universidad a recicladora

"Ya está vendido el lote", dicen los encargados de una planta recicladora ubicada en el ejido La Unión, sobre la calle Francisco Villa, a quienes necios continúan escarbando entre las montañas de libros que se encuentran a la intemperie, con el deseo de comprar por lo menos alguno. Se trata de los ejemplares que alguna vez formaron parte de la biblioteca de la Universidad del Valle de México (UVM), institución que anunció el cierre de sus instalaciones en Torreón a partir de enero de 2025.

Fue la propia universidad quien vendió los libros a la recicladora. El estado de los miles de ejemplares se hizo viral en redes sociales durante los últimos días. Entre los usuarios hubo indignación por el destino de estas obras académicas y literarias. Algunos de ellos se apresuraron al lugar para rescatar lo más posible, antes de que los textos tuvieran su punto final en las fauces de una trituradora. No obstante, los encargados del local indicaron a este medio que el lote ya había sido adquirido por un particular, por lo que invitaron a la gente a ya no asistir, pues ya no se les permitiría comprar.