Ven ‘imposible’ mejoras en Mercado Donato Guerra de Lerdo, no se ha rehabilitado por conflictos

El mercado municipal, Donato Guerra está deteriorado, pues desde hace varios años que no se le da mantenimiento, pero algunos locatarios ven “imposible” que se le realicen algunas obras, debido al conflicto que prevalece con la mesa directiva, la cual dicen está dividida y se anteponen los intereses personales en lugar de prevalecer el bien común, de gestionar la mejora de las instalaciones, que al final es su fuente de trabajo.

Lo anterior lo manifestaron algunas personas que pidieron el anonimato, ya que dicen la persona a la que solo mencionaron como “Martín” permaneció como secretario general de la mesa directiva por unos 7 u 8 años, podría tomar represalias en su contra, pues aseguran que los enfrentamientos entre los locatarios es “pan de cada día”, pese a que recientemente se renovó el comité de locatarios, aseguran que sigue influyendo en la toma de decisiones.

Explicaron que, existe el riesgo de la nave se “asiente” ya que por la antigüedad de la red de drenaje y agua, está “entrando” la humedad, por lo que aseguran que hay fugas, incluso afirman que hay tramos en donde la tubería del drenaje “ya desapareció” y por esa situación se están “carcomiendo” las paredes.

“El mercado está conflictuado y por eso esto no avanza, la nave ya está muy deteriorada y por todos los problemas que hay, pos no se busca la forma de que se haga una mejora, por que esa gente no deja, cuando él estuvo de secretario no se tuvo ningún beneficio, ningún apoyo y lo que él hace o consigue es nomás para él, cuando se supone que cada mesa directiva debe gestionar el apoyo de las autoridades municipales en turno, pero no se le ha hecho ninguna mejora al mercado desde hace muchos años”.

Mercado de Lerdo.

“Hace como cuatro o cinco meses que se hizo la renovación de la mesa directiva, pero no se hizo como debería, por que el quiere seguir mandando, por que con su gente, se quedaron con varias carteras, pero nadie se atreve a presionar para que se deslinde, por que en Presidencia le siguen poniendo mucho hilo, los funcionarios o el alcalde, lo hacen crecer y no dejan que avance”

Las personas reiteraron que por la marcada división que hay entre los locatarios no es posible ponerse de acuerdo y gestionar ante el municipio la rehabilitación de las instalaciones del lugar.