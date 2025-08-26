Ven 'esperanza' con avance en investigación de accidente vial Cuencamé que dejó 14 muertos

A casi medio año del accidente en el tramo León Guzmán-Cuencamé de la autopista Gómez Palacio-Durango, donde 14 personas perdieron la vida y cuya tragedia conmocionó a los duranguenses, el dolor no cesa. Y es que las familias tuvieron la irreparable pérdida de un ser querido, por lo que su vida cambió.

Hoy, a nombre de la empresa Aser Tours, Azeneth Rangel Pizarro, externó los pendientes que aún quedan en torno a este lamentable accidente.

"Han pasado seis largos meses desde aquel 10 de marzo cuando un viaje que debía ser de compras y convivencia terminó convertido en una de las tragedias más dolorosas que hemos enfrentado. En el lamentable accidente ocurrido en Cuencamé, 14 personas perdieron la vida, entre ellas mi esposo Toño. Además de nuestros dos operadores y otros pasajeros que como muchas familias salieron con la ilusión de regresar a casa y jamás pudieron hacerlo".

"Desde ese día la vida cambió por completo para todos nosotros. La empresa Aser Tours, las familias de las víctimas, los sobrevivientes hemos cargado con un dolor profundo. Con la incertidumbre de no saber si habría justicia", compartió ante los medios de comunicación.

Y agregó que cada día ha sido una prueba de fortaleza y resistencia, "recordando a nuestros seres queridos y tratando de encontrar sentido en medio de esta gran pérdida. Hoy, con la detención de los dueños del tráiler responsable de este trágico accidente, sentimos que por fin vemos una luz en el túnel", complementó.

Y es que, como El Siglo de Durango informó, el pasado fin de semana se detuvo a tres dueños de la empresa del tráiler responsable, en el estado de Chihuahua.

"Sabemos que nada ni nadie podrá devolvernos a quienes amamos, pero este avance en las investigaciones nos da esperanza de que la verdad se abrirá paso y que habrá responsables que rindan cuentas por las vidas que se perdieron. Uno de los temas más dolorosos y urgentes sigue siendo la indemnización de las familias de nuestros operadores, quienes, al igual que mi esposo, perdieron la vida trabajando", mencionó.

Como representante legal de Aser Tours, dijo que asumió el compromiso de seguir luchando para que reciban la atención que merecen. "Estamos buscando también que para las familias de las demás víctimas haya una indemnización".

Asimismo, reconoció al Gobierno de Durango por el apoyo y seguimiento que se ha dado al caso.

"Hoy se logró un paso muy importante: la detención de los propietarios de la unidad involucrada. Este es un avance significativo, pero no es el final".

Enfatizó que la memoria de las víctimas debe ser honrada con verdad, justicia y dignidad. "Hoy más que nunca pedimos que esta tragedia no queda impune, que ninguna otra familia tenga que vivir lo que nosotros hemos vivido. Toqué puertas, fui a Chihuahua, hice lo que pude y ellos nunca se tentaron el corazón".