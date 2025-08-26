Durango

Accidentes viales

Ven 'esperanza' con avance en investigación de accidente vial Cuencamé que dejó 14 muertos

El pasado fin de semana se detuvo a tres dueños de la empresa del tráiler responsable

Ven 'esperanza' con avance en investigación de accidente vial Cuencamé que dejó 14 muertos

Ven 'esperanza' con avance en investigación de accidente vial Cuencamé que dejó 14 muertos

CLAUDIA BARRIENTOS | EL SIGLO DE DURANGO

A casi medio año del accidente en el tramo León Guzmán-Cuencamé de la autopista Gómez Palacio-Durango, donde 14 personas perdieron la vida y cuya tragedia conmocionó a los duranguenses, el dolor no cesa. Y es que las familias tuvieron la irreparable pérdida de un ser querido, por lo que su vida cambió.

Hoy, a nombre de la empresa Aser Tours, Azeneth Rangel Pizarro, externó los pendientes que aún quedan en torno a este lamentable accidente.

"Han pasado seis largos meses desde aquel 10 de marzo cuando un viaje que debía ser de compras y convivencia terminó convertido en una de las tragedias más dolorosas que hemos enfrentado. En el lamentable accidente ocurrido en Cuencamé, 14 personas perdieron la vida, entre ellas mi esposo Toño. Además de nuestros dos operadores y otros pasajeros que como muchas familias salieron con la ilusión de regresar a casa y jamás pudieron hacerlo".

"Desde ese día la vida cambió por completo para todos nosotros. La empresa Aser Tours, las familias de las víctimas, los sobrevivientes hemos cargado con un dolor profundo. Con la incertidumbre de no saber si habría justicia", compartió ante los medios de comunicación.

Y agregó que cada día ha sido una prueba de fortaleza y resistencia, "recordando a nuestros seres queridos y tratando de encontrar sentido en medio de esta gran pérdida. Hoy, con la detención de los dueños del tráiler responsable de este trágico accidente, sentimos que por fin vemos una luz en el túnel", complementó.


Y es que, como El Siglo de Durango informó, el pasado fin de semana se detuvo a tres dueños de la empresa del tráiler responsable, en el estado de Chihuahua.



"Sabemos que nada ni nadie podrá devolvernos a quienes amamos, pero este avance en las investigaciones nos da esperanza de que la verdad se abrirá paso y que habrá responsables que rindan cuentas por las vidas que se perdieron. Uno de los temas más dolorosos y urgentes sigue siendo la indemnización de las familias de nuestros operadores, quienes, al igual que mi esposo, perdieron la vida trabajando", mencionó.


Como representante legal de Aser Tours, dijo que asumió el compromiso de seguir luchando para que reciban la atención que merecen. "Estamos buscando también que para las familias de las demás víctimas haya una indemnización".


Asimismo, reconoció al Gobierno de Durango por el apoyo y seguimiento que se ha dado al caso.


"Hoy se logró un paso muy importante: la detención de los propietarios de la unidad involucrada. Este es un avance significativo, pero no es el final".


Enfatizó que la memoria de las víctimas debe ser honrada con verdad, justicia y dignidad. "Hoy más que nunca pedimos que esta tragedia no queda impune, que ninguna otra familia tenga que vivir lo que nosotros hemos vivido. Toqué puertas, fui a Chihuahua, hice lo que pude y ellos nunca se tentaron el corazón".


Y es que, a seis meses, aún está pendiente el pago de las indemnizaciones de la mitad de los pasajeros, así como el pago correspondiente por el seguro del autobús, que está a cargo de otra aseguradora que no ha respondido, por lo que ya se interpuso una queja en la Condusef para que, por fin, se entregue lo justo.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Durango

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Choques Accidentes viales Accidentes carreteros

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Durango
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Ven 'esperanza' con avance en investigación de accidente vial Cuencamé que dejó 14 muertos


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2409376

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx