Ven con escepticismo foros para Ley General de Aguas

Con escepticismo se recibe la invitación en las organizaciones de la sociedad civil a participar en los foros de discusión para crear una Ley General de Aguas y reformar la Ley de Aguas Nacionales.

Roberto Muñoz del Río, presidente del consejo de cuenca Nazas-Aguanaval, dijo que la iniciativa es positiva en cuanto a que la ley es muy vaga y esto ha permitido que se generen muchos abusos, por lo que se requiere eliminar viejos hábitos que han prevalecido en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a lo largo de décadas.

"Es una realidad que hay organizaciones que han peleado por la sustentabilidad y por el rescate del acuífero, la Ley de Aguas lo prevé pero se requiere reforzar", comentó, "yo he participado en muchas mesas y una y otra y otra vez, nomás no se concreta nada, no se llega a nada, esperamos que participemos todos y poder ser un contrapeso para plantear lo que necesitaría la nueva ley".

Mencionó que hay mucha gente que ya se muestra escéptica sobre estos foros porque acuden de forma muy seria, presentan su participación, hay iniciativas, proyectos, pero al final no se toman en cuenta.

"No pasa de que se guarden los papeles, esperamos que con la nueva presidenta haya un cambio, vamos a hacer la invitación a todos los especialistas, investigadores, académicos, quienes tengan que ver con el tema del agua para que participen", expresó.

Muñoz del Río señaló que hay propuestas en las que se ha insistido como el rescate de los ríos vivos, que se maneja a nivel internacional, donde se busca que corra un pequeño caudal cada año por el lecho seco para que se pudiera recuperar una parte del acuífero, pero productores lo ven como un "desperdicio" de agua, al infiltrarse en el subsuelo.

Consideró que actualmente el tema del agua se ha tornado cada vez más complicado y que, ante la sequía que se ha vivido en la región lagunera y en Durango, en la presa Lázaro Cárdenas, la falta del líquido sin duda implica desafíos para toda la sociedad, que también requiere del suministro mediante Agua Saludable para La Laguna.

En Torreón los foros se realizarán el 12 de febrero. Para la Ley General de Aguas, los temas serían en cuanto a las bases para garantizar el acceso al derecho humano al agua y su interrelación con otros derechos; roles y obligaciones de los tres órdenes de gobierno en la gestión hídrica; sistemas comunitarios de agua; mecanismos de participación ciudadana y promoción de la cultura del agua; investigación, tecnología y planes sustentables; prevención de la contaminación del agua.

Para las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, sobre las concesiones, asignaciones y cuotas de garantía; régimen de sanciones y estándares de eficiencia en el uso del agua, especialmente para riego; seguridad hídrica, reúso de aguas residuales y calidad del agua; inspección, verificación y medición.