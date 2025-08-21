Policiaca Detenidos Fallecimientos Saltillo Accidentes accidentes viales

Velador muere por causas naturales en la azotea de un taller

La mañana del jueves, alrededor de las 9:17 horas, autoridades recibieron un reporte al 911 sobre una persona inconsciente en la azotea del taller Multillantas Atoyaca, ubicado en el kilómetro 7.5 de la autopista Torreón–San Pedro, a un costado del gimnasio RROSC.

Al arribar al lugar, paramédicos de la Cruz Roja y personal del Cuerpo de Bomberos, acompañados de elementos de Protección Civil, confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales. Los agentes de la Policía Municipal acudieron y acordonaron el área en espera de las autoridades ministeriales.

La víctima fue identificada en el lugar por sus familiares como Edmundo Saavedra Méndez, de 78 años de edad, originario del ejido La Concha, quien se desempeñaba como velador del establecimiento.

Según los primeros informes, el hombre había subido a la azotea con una escoba para retirar agua acumulada tras las lluvias del miércoles, cuando aparentemente sufrió un infarto. Su hija, Claudia, de 51 años, señaló que su padre padecía hipertensión arterial.

El propietario del taller relató que intentó comunicarse con Edmundo vía telefónica y, al no obtener respuesta, acudió al taller; al marcarle nuevamente escuchó el timbre del celular en la azotea, por lo que subió y encontró al trabajador inconsciente, solicitando ayuda de inmediato.


En el área, las autoridades no apreciaron indicios de violencia o riesgo, por lo que de manera preliminar determinaron que el fallecimiento ocurrió por causas naturales.


El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley, que confirmará la causa oficial de muerte.


En la atención del reporte participaron elementos de la Coordinación de Protección Civil del Estado y Municipal, Bomberos de Torreón, Cruz Roja, Seguridad Pública Municipal, agentes de la Policía Municipal, así como agentes de la Agencia de Investigación Criminal y personal del Ministerio Público, quienes realizaron las diligencias correspondientes y abrieron una carpeta de investigación bajo la línea de muerte natural.


               
               


               

               
               

               
               
               
