Policiaca Detenidos Incendios ACCIDENTES VIALES Fallecimientos Suicidios

Incendios

Vehículo se incendia en Las Dalias; vecinos evitaron que el fuego se propagara

Vehículo se incendia en Las Dalias; vecinos evitaron que el fuego se propagara

Vehículo se incendia en Las Dalias; vecinos evitaron que el fuego se propagara

EL SIGLO DE TORREÓN

Un automóvil se incendió la madrugada del domingo, en calles de la colonia Las Dalias, situación que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades de vialidad.

El incidente ocurrió alrededor de las 04:35 horas, en el cruce de Bugambilias y Laureles, donde vecinos se percataron de que el vehículo, un carro de la marca Status con placas del estado de Durango, comenzaba a arder.

De acuerdo con el reporte, los habitantes del sector lograron sofocar las llamas utilizando agua y tierra antes de la llegada de los bomberos, quienes únicamente procedieron a enfriar la unidad y revisar que no existieran derrames de combustible inflamable.

El propietario del vehículo, identificado como Javier, les manifestó a las autoridades que desconocía las causas del incendio, señalando que la unidad se encontraba debidamente estacionada.

En el lugar estuvieron presentes elementos de Tránsito y Vialidad, personal de la unidad de Protección Civil de Torreón, así como la máquina de ataque rápido número 09 de la estación Sur del Cuerpo de Bomberos.


De la emergencia no se reportaron personas lesionadas o intoxicadas.





               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Policiaca

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Incendio Torreón Las Dalias

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Policiaca
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Vehículo se incendia en Las Dalias; vecinos evitaron que el fuego se propagara


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405432

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx