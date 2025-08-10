Vehículo se incendia en Las Dalias; vecinos evitaron que el fuego se propagara

Un automóvil se incendió la madrugada del domingo, en calles de la colonia Las Dalias, situación que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades de vialidad.

El incidente ocurrió alrededor de las 04:35 horas, en el cruce de Bugambilias y Laureles, donde vecinos se percataron de que el vehículo, un carro de la marca Status con placas del estado de Durango, comenzaba a arder.

De acuerdo con el reporte, los habitantes del sector lograron sofocar las llamas utilizando agua y tierra antes de la llegada de los bomberos, quienes únicamente procedieron a enfriar la unidad y revisar que no existieran derrames de combustible inflamable.

El propietario del vehículo, identificado como Javier, les manifestó a las autoridades que desconocía las causas del incendio, señalando que la unidad se encontraba debidamente estacionada.

En el lugar estuvieron presentes elementos de Tránsito y Vialidad, personal de la unidad de Protección Civil de Torreón, así como la máquina de ataque rápido número 09 de la estación Sur del Cuerpo de Bomberos.

De la emergencia no se reportaron personas lesionadas o intoxicadas.