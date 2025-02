Vecinos exigen atención a terrenos baldíos, focos de contaminación y riesgo para la salud

Cansados de terrenos baldíos que se convirtieron en focos de contaminación, criaderos de fauna nociva y riesgos latentes para la salud y seguridad de la comunidad, colonos del oriente de Torreón emprendieron una campaña para solicitar a los propietarios que los mantengan limpios, libres de escombro y correctamente delimitados.

Jorge Mario García Chávez, presidente de la Asociación de Fraccionamientos Organizados al Oriente de Torreón A.C., que aglutina a unas 5 mil familias en 25 fraccionamientos, también hizo un llamado a la administración municipal para que a través de las dependencias competentes se notifique de inmediato a los dueños de los predios para que cumplan con su responsabilidad.

De no hacerlo, exigen que se apliquen las sanciones correspondientes de acuerdo a la Reglamentación y que, en caso de omisión, actúen directamente en la limpieza y delimitación de los predios pues "no es aceptable que el problema siga creciendo sin consecuencias".

Indicó que la asociación tiene detectados a por lo menos 20 terrenos baldíos que colindan con los fraccionamientos organizados del oriente de la ciudad. Asimismo, ante el llamado de Protección Civil a la ciudadanía para prevenir incendios en estos terrenos , consideraron que debe ser en primer término el propio Ayuntamiento quien tome medidas concretas para garantizar el orden en este tema y reducir riesgos para la comunidad.

"Decidimos hacer este llamado en primer lugar a los dueños de los predios, porque todos los que tenemos ubicados y que estamos poniendo estas lonas, tienen un dueño, inclusive están en venta o en renta, entonces pues que asuman su responsabilidad de limpiarlos o hacerse cargos de ellos.

Y en un segundo llamado, a la autoridad competente, para que sean ellos quienes nos ayuden a reforzar y a obligar a estos dueños para que se hagan responsables.

Desgraciadamente esta problemática la tenemos como asociación desde hace más de tres años, hemos estado insistiendo al ayuntamiento que acudan, que se hagan los llamados de atención, que se haga inclusive la limpieza por parte del municipio y luego vea la manera de cobrarles a los propietarios y no se ha hecho entonces no sé qué más reglamentación se necesite". García Chávez aseguró que desde el trienio pasado, enviaron oficios y sostuvieron reuniones con la Dirección de Urbanismo y Ordenamiento pero que no tuvieron respuesta . Comentó que para los colonos es imposible realizar tareas de limpieza en los predios debido a que tienen que rentar maquinaria y ello representa un gasto considerable.

Sin embargo, indicó que la asociación está comprometida a vigilar activamente que estos terrenos no sean utilizados como basureros clandestinos, además de que se pidió a los vecinos que denuncien cualquier irregularidad al Programa de Monitoreo, Enlace y Comunicación (POMEC) de esta agrupación a fin de que los reportes sean canalizados de manera directa a la autoridad y se exijan las acciones correspondientes.

"Gracias a nuestro Programa de Monitoreo, Enlace y Comunicación que tenemos aquí de seguridad, nos dedicamos también a cuidar los terrenos baldíos en el hecho de que ya no les echen más escombro , ya no lleguen carromateros a tirar ese escombro porque nosotros inmediatamente al tener ubicado a un carromatero o a una persona que esté tirando basura, lo reportamos de inmediato a Seguridad Pública y llegan ellos a retirarlos, entonces nosotros nos comprometemos a mantener ese orden y vigilancia pero pues sí necesitamos que los limpien".

La Tesorería Municipal está facultada para aplicar la multa contenida en el artículo 57 fracción IX de la Ley de Ingresos, mismo que señala lo siguiente: A los propietarios de predios baldíos sin barda o solo cercados, que incumplan con el requerimiento formulado por la Tesorería Municipal para llevar a cabo las acciones de limpieza, retiro de escombro y materiales en los predios de su propiedad... se les impondrá una multa de entre 20 y 60 Unidades de Medida y Actualización.

En caso de reincidencia, la multa aumentará al 100 por ciento por cada nuevo incumplimiento.