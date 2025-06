Vecinos del ejido La Merced bloquean vialidad por falta de luz; acusan indiferencia de CFE

La tarde de este lunes, vecinos del ejido La Merced salieron a las calles para protestar por la falta de energía eléctrica que padecen desde hace más de 48 horas. Como medida de presión, realizaron un bloqueo sobre el bulevar Las Fuentes y la calzada Saltillo 400, afectando la circulación vehicular en ambos sentidos.

La manifestación comenzó alrededor de las 18:00 horas y se prolongó por aproximadamente 40 minutos, hasta que fue retirada cerca de las 18:40, sin que se reportaran incidentes mayores. Durante el plantón, los vecinos colocaron objetos y pancartas en el pavimento, exigiendo la intervención urgente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a la que acusan de no responder a los múltiples reportes emitidos desde el domingo.

Pedro García, uno de los vecinos afectados, expresó su molestia ante la falta de respuesta de la empresa paraestatal.

"Tenemos dos días sin luz aquí en la colonia" declaró. "Ya no tenemos agua ni para los baños porque las bombas no funcionan. El calor está muy fuerte para los niños, y ya no podemos seguir así. Además, las cosas del refrigerador ya se echaron a perder desde anoche."