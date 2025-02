Vecinos de Rincón La Merced reportan brotes de aguas negras, exigen solución

Vecinos de la colonia Rincón La Merced de Torreón volvieron a inconformarse por los brotes de aguas negras que se ubican sobre la calle Presa de Guadalupe, entre Sarapes y Puente Nuevo.

Según su versión, surgieron hace aproximadamente dos meses, cuando iniciaron algunos trabajos de reposición de una línea de drenaje sanitario. Los quejosos hicieron pancartas que decían: “¡Estamos hartos de estos olores!, queremos solución, no más mentira y “Exigimos solución, Municipio y Gobierno del Estado”.

“Lo que pasa es que la obra que hicieron ellos ya terminaron en nuestra cuadra, pero siguen los brotes de aguas negras, nuestras trampas de registro están colapsadas, le hablamos a Simas y Simas nos dice que la obra es del Estado, uno con otra se echan la pelotita como dicen y pues no es justo. Ya hay brotes de hepatitis, ahorita trajimos un bote donde está saliendo el agua potable ya amarillenta, se está contaminando, se baña la gente y huele a drenaje, ¿Cómo podemos estar así?, dijo la señora Norma Cecilia, una de las inconformes.

Por su parte, la señora María Esther Arellano, consideró que es importante que las autoridades le pongan fin al problema del drenaje sanitario pues en su caso, a las afueras de su vivienda tiene una gran acumulación de aguas putrefactas.

Dice que los olores son insoportables y que hay personas que además de hepatitis, han presentado enfermedades gastrointestinales.

“Ya la verdad yo estoy aburrida, no podemos ni salir ni pasar la calle porque está verde el agua, tiene un olor horrible y no podemos ni comer, ya estoy harta. A las autoridades les molesta que nos manifestemos, que levantemos la voz pero no nos hacen caso de ninguna otra forma”, expresó.

Los vecinos fueron atendidos por el gerente general del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas), Roberto Escalante González, quien estuvo ayer por la mañana en la colonia Rincón La Merced.

El funcionario explicó que se trata de una obra de reposición de líneas que se encuentra a cargo del Gobierno del Estado y que mientras esta concluye, el organismo a su cargo está apoyando con camiones “Vactor” para el desazolve de alcantarillas y drenajes.

“Hemos estado en coordinación con ellos, es una obra complicada porque hay que cambiar líneas, porque está un tema del manto acuífero alto, hay drenajes saturados, es una obra complicada pero por lo mismo estamos trabajando en conjunto para que pueda salir en tiempo y forma”, apuntó.

Insistió en que a ellos les corresponde facilitar las condiciones a las autoridades estatales para que puedan trabajar y que la obra se termine lo antes posible a fin de evitar mayores molestias a los habitantes.

