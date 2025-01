Vecinos de la colonia El Roble denuncian desabasto de agua potable

En plena temporada de frío, vecinos del fraccionamiento El Roble I de Torreón, en su mayoría personas de la tercera edad denunciaron problemas con el suministro de agua potable.

Señalaron que durante el día no tienen ni una gota de agua y que se tienen que levantar de madrugada para tratar de captar aunque sea “un chorrito”, que resulta insuficiente para su higiene personal y demás actividades del hogar.

Las personas afectadas, tienen sus domicilios en las cerradas Laurel y Del Álamo, a la altura de la avenida De los Árboles, la Parroquia de Nuestra Señora del Roble y el jardín de niños “Fundadores de Torreón”.

La señora Lourdes Rivera, tiene 43 años viviendo en el sector y dijo que desde hace varios meses tienen baja presión de agua pero que el problema se agudizó en este mes de enero.

Ayer, acudió a comprar un galón de agua purificada pero manifestó su molestia porque dice que es un golpe a su economía e incluso, amagó con acudir a lavar su ropa a las fuentes de la Plaza Mayor si las autoridades no les brindan una solución.

Al lugar, acudió el personal de la Dirección de Atención Ciudadana a fin de levantar los reportes correspondientes.

“¿Ya nos van a ayudar a que tengamos agua o qué?, ya nos estamos organizando para irnos a las fuentes de la presidencia a lavar los calzones y los trastes, ahí está todo el garrero, hay gente que tiene su negocio, los niños, ¿qué hacemos?, ¿por qué no quieren al Roble?, administraciones vienen y van, vienen por el voto y ya no regresan, ahora con las votaciones vino la esposa del presidente pero el alcalde no ha venido y el gobernador pues menos. No es una colonia nueva son 43 años, la cancha también véanla como está, los muchachos no tienen las mallas en las porterías, todo eso les decimos y ni caso hacen, la secundaria de al fondo también está olvidada”, le dijo doña Lourdes con gran enojo a uno de los funcionarios que acudieron al lugar.

El personal de la citada dependencia les contestó: “Venimos de parte de parte del licenciado Raúl Garza del Valle es el nuevo director de Atención Ciudadana, ya estuvo aquí el licenciado de hecho, para checar la problemática del tema del agua, nos mencionaban que a veces hay que a veces no hay. Es lo que venimos a checar, de hecho iba a venir gente de Simas porque estuvo hablando el licenciado Raúl con el ingeniero que es el encargado del Simas”.

Anotaron nombres y teléfonos de las personas afectadas en un cuaderno y mencionaron que lo más probable es que este martes regresará al lugar el director de Atención Ciudadana para dialogar con los colonos y atender el asunto a través del Simas.

“A lo mejor es entendible no tener agua en tiempo de calor, ¿pero en esta temporada?, es muy difícil, ojalá que el Simas nos ponga atención y pues el Agua Saludable también está y nomás no llega a la ciudad, esa es otra de las situaciones”, comentó la señora Patricia Salas.

Además de estas personas, la misma queja se hizo por parte de Hortensia Cerda, Blanca Frausto, Lourdes López y Silvia Contreras.

“No hemos ni lavado ropa, las tazas del baño pues también necesitan agua, puede abrirle a la llave y no sale. Ahorita francamente yo le voy a decir la verdad, tenemos siete días sin bañarnos porque no ha habido agua, nada más nos cambiamos de ropa, de veras, hablando en serio, yo sí digo la verdad, la verdad no incomoda pero es necesaria. Pues que nos ayuden, habían dicho que iba a llegar el agua sana de esa que se puede tomar, saludable, pero no, no hemos tenido noticias por acá, necesitamos que nos ayuden, somos adultos mayores y no podemos andar acarreando agua”, expresó la señora Silvia.