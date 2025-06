Vecinos de la Carmen Romano retienen camión de la CFE en protesta por fallas eléctricas

La noche de este martes, un grupo de vecinos de la colonia Carmen Romano se manifestó en el sector conocido como Lago de Guadalupe, ante la persistente falta de energía eléctrica que, según denunciaron, ha afectado a varias cuadras desde la tarde del día anterior.

La inconformidad derivó en la retención de una unidad perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), misma que fue interceptada y detenida por los colonos alrededor de las 21:00 horas, como una medida de presión ante la nula respuesta de las autoridades encargadas del suministro.

De acuerdo con una de las vecinas entrevistadas por este medio, la interrupción del servicio eléctrico comenzó el lunes a la una de la tarde. “Regresó por un par de horas, pero hoy nuevamente volvió a fallar. Nos hemos quedado sin luz por más de 24 horas continuas en muchas casas”, señaló.

Los residentes afirmaron que las afectaciones comprenden no solo a la colonia La Merced II, sino también a sectores aledaños como la Carmen Romano y la División del Norte. En dichas zonas habitan personas de la tercera edad y pacientes que dependen de tanques de oxígeno, lo que ha incrementado la urgencia de la situación.

“Ya se echó a perder la comida, ya no tenemos cómo seguir usando el oxígeno que nos dan en el IMSS. Esto no es un capricho, es una necesidad”, reclamó la misma vecina, quien sostuvo que han realizado múltiples reportes a la CFE, obteniendo como única respuesta que hay muchas emergencias y que no hay tiempo de espera definido.

Durante la manifestación, los vecinos formaron un cerco pacífico alrededor del vehículo de la Comisión, sin obstruir el paso a peatones ni agredir al personal. “No es un acto violento, es una forma de ejercer presión para que envíen al ingeniero responsable y se resuelva de fondo el problema”, aseguraron.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para dialogar con los manifestantes, quienes reiteraron su disposición al diálogo, subrayando que la unidad y su tripulación estaban seguras y sin ser objeto de agresiones.