Vecinos de Joyas del Bosque 2 bloquean vialidades por crisis de agua

EL SIGLO DE TORREÓN

La tarde-noche de este martes, vecinos del fraccionamiento Joyas del Bosque 2, en Torreón, llevaron a cabo un bloqueo sobre la avenida Universidad y la carretera Matamoros–Torreón, en protesta por la falta de agua potable que, aseguran, han padecido desde hace más de un año.

El cierre de ambas vialidades comenzó alrededor de las 20:30 horas y fue encabezado por Gerardo Calvillo, representante de los colonos, quien explicó que la medida fue tomada como último recurso, luego de múltiples gestiones que no han resuelto la problemática.

De acuerdo con Calvillo, cerca de 500 familias de la zona han enfrentado una crisis hídrica prolongada, dependiendo de pipas para abastecerse, las cuales afirmó, resultan insuficientes. “Las pipas son sólo una aspirina que dura un día, luego la gente vuelve a quedarse sin agua”, señaló.

El representante vecinal indicó que, si bien hace tres semanas se comprometieron autoridades del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) a enviar dos pipas diarias, estas no siempre cumplían con el servicio, lo que agravó la situación, especialmente para familias con niños, adultos mayores o personas enfermas.

Calvillo explicó que la autoridad municipal ha atribuido el problema a fallas en la bomba que abastece el sector, aunque los colonos aseguran que no han observado trabajos significativos para su reparación.


Tras el bloqueo, personal de Atención Ciudadana de Simas acudió al lugar y se comprometió a enviar cinco pipas diarias hasta el jueves, día en que se prevé realizar una interconexión con otra línea de suministro para abastecer temporalmente al sector mientras se restablece el funcionamiento de la bomba.


“Es un paliativo, pero confiamos en que el jueves ya se tenga agua en la red; de lo contrario, vamos a seguir presionando”, advirtió el representante.


El bloqueo, en el que participaron alrededor de 80 colonos, se mantuvo hasta que recibieron el compromiso oficial, tras lo cual liberaron la circulación.




               
               


               

               
               

               
               
               
elsiglo.mx