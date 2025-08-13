Vecinos de Gómez Palacio protestan por apagones; bloquean bulevar y prenden fuego a llantas

La tarde de este miércoles, habitantes del fraccionamiento El Manantial de Gómez Palacio bloquearon parcialmente el bulevar Ejército Mexicano, a la altura del Puente Hamburgo, para exigir solución a constantes fallas de luz y agua.

La manifestación inició alrededor de las 19:00 horas, cuando decenas de colonos encendieron llantas y basura como forma de protesta. Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal, el Ejército Mexicano y personal de Bomberos, quienes sofocaron las llamas y persuadieron a los inconformes para liberar la vialidad.

Aarón Castañeda, vecino del sector, señaló que el fraccionamiento enfrenta apagones diarios y cortes de agua que sólo se suministra por tres horas. “Hay personas enfermas, en diálisis, y no se puede vivir así; las autoridades nos tienen abandonados”, denunció.

El manifestante añadió que, pese a los reportes a la Comisión Federal de Electricidad, les han informado que el problema requiere un transformador de mayor capacidad, pero no hay intención de invertir en la zona. También acusó que el drenaje está colapsado y que el servicio de SIDEAPA es insuficiente.

La protesta se disolvió tras el diálogo con las autoridades, pero los vecinos advirtieron que este jueves acudirán directamente a las instalaciones de la CFE para exigir una solución definitiva.