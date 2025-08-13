Policiaca Detenidos Suicidios Policiaca Robos Accidentes viales

Protestas

Vecinos de Gómez Palacio protestan por apagones; bloquean bulevar y prenden fuego a llantas

Habitantes de Gómez Palacio exigieron solución a apagones diarios y cortes de agua; advierten que acudirán a instalaciones de la CFE si no hay respuesta

Vecinos de Gómez Palacio protestan por apagones; bloquean bulevar y prenden fuego a llantas

Vecinos de Gómez Palacio protestan por apagones; bloquean bulevar y prenden fuego a llantas

EL SIGLO DE TORREÓN

La tarde de este miércoles, habitantes del fraccionamiento El Manantial de Gómez Palacio bloquearon parcialmente el bulevar Ejército Mexicano, a la altura del Puente Hamburgo, para exigir solución a constantes fallas de luz y agua.

La manifestación inició alrededor de las 19:00 horas, cuando decenas de colonos encendieron llantas y basura como forma de protesta. Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal, el Ejército Mexicano y personal de Bomberos, quienes sofocaron las llamas y persuadieron a los inconformes para liberar la vialidad.

Aarón Castañeda, vecino del sector, señaló que el fraccionamiento enfrenta apagones diarios y cortes de agua que sólo se suministra por tres horas. “Hay personas enfermas, en diálisis, y no se puede vivir así; las autoridades nos tienen abandonados”, denunció.

El manifestante añadió que, pese a los reportes a la Comisión Federal de Electricidad, les han informado que el problema requiere un transformador de mayor capacidad, pero no hay intención de invertir en la zona. También acusó que el drenaje está colapsado y que el servicio de SIDEAPA es insuficiente.

La protesta se disolvió tras el diálogo con las autoridades, pero los vecinos advirtieron que este jueves acudirán directamente a las instalaciones de la CFE para exigir una solución definitiva.







               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Policiaca

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Protesta Gómez Palacio Luz CFE

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Policiaca
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Vecinos de Gómez Palacio protestan por apagones; bloquean bulevar y prenden fuego a llantas


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406233

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx