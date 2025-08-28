Vecinos alertan sobre riesgo eléctrico en cruce de Valdez Carrillo y Presidente Carranza, en Torreón

Ciudadanos que diariamente transitan por el cruce de las calles Valdez Carrillo y Presidente Carranza manifestaron su preocupación ante un posible riesgo eléctrico, derivado de un registro que contiene un transformador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) instalado en plena vía pública.

Señalan que las tapas del registro están colapsadas y se encuentra expuesto y representa un peligro latente, especialmente para los vehículos que transitan por la zona. Los vecinos advierten que, en caso de que un automóvil caiga accidentalmente en el registro, podría generarse una situación de alto riesgo debido a la presencia de corriente de alta tensión.

“Es un punto muy transitado, y si un coche cae ahí, no sabemos qué podría pasar. Es un transformador, no es cualquier cosa”, comentó uno de los trabajadores de un negocio aledaño.

Solicitan a las autoridades una pronta revisión y solución al problema. El llamado se dirige principalmente a la Comisión Federal de Electricidad, así como a las instancias municipales encargadas de la seguridad urbana y protección civil, para que se evalúe el estado del registro y se tomen medidas preventivas que garanticen la integridad de los ciudadanos y conductores.

Este tipo de situaciones subraya la importancia de mantener en buen estado la infraestructura eléctrica urbana, especialmente en zonas de alto tránsito. Los vecinos esperan que su denuncia sea atendida con prontitud, y que se refuercen los protocolos de seguridad en instalaciones de este tipo.