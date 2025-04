Vandalizan Propaganda del candidato del PRI-PAN a la Alcaldía de Gómez Palacio

Raúl Meraz, candidato del PRI-PAN a la Presidencia Municipal de Gómez Palacio, denunció el vandalismo realizado a más de 30 bardas en las que existe propaganda proselitista de su candidatura, así como en la destrucción de una buena cantidad de lonas y calcas qué habían sido colocadas con permiso de los propietarios de esos espacios.

"Esto es producto de la desesperación que traen los eternos candidatos, creían que era un día de campo. Yo no había tenido campañas, yo vengo de trabajar. La ciudadanía ve en esto un tema de inmadurez. Presentamos ya tres quejas ante el Instituto Electoral pero mas allá de que se revise esto, lo que nosotros vemos es que ellos saben que nosotros estamos creciendo", aseguró Meraz.

Mencionó que no lo mueve una situación personal sino que a Gómez Palacio le vaya bien.

"Porque aquí vivo, aquí van a crecer mis hijos. Quienes me conocen saben que me he conducido con honorabilidad toda mi vida. Yo veo que ahí traen granjas de 'bots' en las redes sociales y demás pero yo les digo que mejor se pongan a trabajar porque la gente merece una campaña de altura. Nosotros venimos a proponer", aseguró.