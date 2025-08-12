Deportes Santos Laguna Liga MX Fútbol Mundial 2026 Algodoneros del Unión Laguna

Van por ventaja

Unión Laguna recibe a Tijuana en el tercer juego de playoffs

Los Astados conocen muy bien el Parque de la Revolución, donde le tomaron la medida a la novena Guinda durante la temporada regular 2025, al conquistar la victoria en cinco de los seis encuentros disputados en tierras laguneras.

Humberto Vázquez Frayre El Siglo de Torreón

lgodoneros y Toros, reanudan hoy en el Estadio de la Revolución, su confrontación del primer playoffs de la Zona Norte. El tercer juego comenzará en punto de las 19:30 horas.

Las novenas llegan a la Comarca con un triunfo por bando, por tercer playoff consecutivo desde el 2023, luego de los electrizantes duelos que se vivieron en la frontera de Baja California, por lo que la actividad en Torreón, se extenderá al menos hasta el próximo jueves.

Para este martes, el duelo en la loma de las responsabilidades será entre los norteamericanos Travis Lakins (9-3, 4.72 ERA) por Unión Laguna y Teddy Stankiewicz (3-1, 3.34 ERA) por Tijuana. De acuerdo a lo informado por ambos timoneles desde el pasado fin de semana, el choque para el miércoles sería entre el panameño Jaime Barria (6-3, 4.80 ERA) por los locales y el zurdo estadounidense Caleb Baragar (5-0, 3.59 ERA).

En lo publicado en la lista de reservas del lunes, los Algodoneros de manera oficial desactivaron del roster a Damon Dues, al ser llamado por la organización de los Padres de San Diego para buscar una oportunidad en el beisbol de los Estados Unidos.

Por su parte, los bureles activaron a Domingo Germán Polanco (#55) y desactivaron a Alexander DuBord. Los Tecos de los Dos Laredos hicieron lo mismo con Donnie Hart (#38) y desactivaron a Theo Denlinger.


Recientemente los Toros estuvieron en la Laguna, en donde por segunda ocasión en la campaña regular de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), se llevaron la serie. Ganaron 5 de 6 juegos en el Revolución.


El pitcheo guinda, debe estar al pendiente de los cañones de los astados, principalmente del dominicano Aderlín Rodríguez, quien en la temporada, bateó para .336 con 126 imparables y fue líder del circuito con 35 cuadrangulares.


La serpentina del venezolano Ricardo Sánchez, resintió el poder el pasado sábado, en el primer duelo de playoffs, cuando se voló la barda. También el caribeño pegó 30 dobletes y remolcó 96 carreras para su novena.


Otro de los peloteros de la escuadra visitante del que deben estar atentos, es el vinotinto Hernán Pérez, quien registró un promedio de bateo de .312, pegando 106 imparables, además de 19 palos de vuelta entera y produjo 64 carreras en campaña regular.


RESTO DE LAS SERIES


En la Perla Tapatía, los Charros de Jalisco buscarán encaminarse a la siguiente ronda, cuando reciban a los Sultanes de Monterrey, líderes de la Zona Norte, a quienes lograron vencer el pasado fin de semana en su propio diamante.


Los Fantasmas Grises, buscan evitar quedar eliminados en Guadalajara, por lo que hoy Justus Sheffield intentará que los regiomontanos saquen el triunfo a toda costa, ante los lanzamientos de Luis Payan, anunciado por la novena tapatía.


En la frontera, los Tecos de los Dos Laredos con Junior Guerra como abridor, reciben a los Acereros del Norte (Austin Warner), quienes en Monclova aprovecharon su localía, para imponerse en los dos cotejos que se celebraron en el centro de Coahuila.


Dentro de la Zona Sur, los locales intentarán ganar sus primeros duelos, para acercarse y emparejar sus respectivas series, luego de vivir un fin de semana complicado en calidad de visitantes. En Mérida, los Leones de Yucatán le harán los honores a los actuales campeones de la LMB, los Diablos Rojos del México, quienes tendrán como abridor al norteamericano Justin Courtney (4-0, 5.23 ERA).


Los Rojos de El Águila de Veracruz, con Esmil Rogers, enfrentarán a los Guerreros de Oaxaca en el puerto jarocho, mientras que en la Angelópolis, los Pericos del Puebla le harán los honores a los Piratas de Campeche.


               
               


               

               
               

               
               
               
elsiglo.mx